A WHO-nak nincs többé rálátása a koronavírushoz köthető halálozási adatokra

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyre kevesebb információhoz jut globálisan a koronavírus-járványról - közölte szerdán Genfben Maria van Kerkhove.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A WHO koronavírus-járvány ügyeiben illetékes szakértője hangsúlyozta, hogy "jelenleg nem tudnak pontos statisztikai összesítést adni a Covid-19-hez köthető halálesetekről".

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szerint a halálozások és a fertőzöttek száma is csökkent azóta, hogy a koronavírus május végétől már nem minősül nemzetközi egészségügyi veszélyhelyzetnek. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatállomány is hiányosabb lett. Júliusban például a tagországok negyede osztotta meg a halálozási adatokat a WHO-val, s mindössze 11 százalékuk ismertette a súlyos megbetegedések számát. Tedrosz hangsúlyozta, hogy fontos szem előtt tartani a helyzetet nem utolsó sorban a koronavírus mutációi miatt.

A WHO szerdán "érdeklődésre számot tartó variánsnak" minősítette az EG.5 jelű mutációt. Ezzel jelenleg három variáns terjedését tartják fokozott megfigyelés alatt: a főleg Európában és az amerikai kontinensen terjedő XBB.1.5-öt, az Ázsiában terjedő XBB.1.16-ot, valamint az EG.5-öt. Van Kerkhove szerint utóbbi - egyebek között Egyesült Államokban, Kínában, Kanadában, Japánban és Dél-Koreában is kimutatott - variáns ugyan nem okoz súlyosabb tüneteket, de a többi mutációhoz képest az oltás kisebb hatékonyságát vélték megfigyelni esetükben.

