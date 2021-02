WHO: Világszerte csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma

Tizenhat százalékkal csökkent az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a múlt héten világszerte, és csökkenés állt be a halálozási adatokban is - jelentette be az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO), ám felhívta a figyelmet a vírus mutációinak a terjedésére is.