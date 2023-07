Wimbledon - Djokovicot legyőzve Alcaraz először bajnok

A spanyol Carlos Alcaraz nyerte a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben nagy csatában, öt játszmában legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok szerb Novak Djokovicot.

Fotó: AP/TASR

Eredmény:

férfi egyes, döntő:

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)-Novak Djokovic (szerb, 2.) 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4

A US Openen címvédő Alcaraz teljesítménye füvön meccsről meccsre javult, a felvezető tornák közül győzött a londoni Queen's Clubban - úgy, hogy előtte összesen csak hat mérkőzést vívott gyepen -, és immár 11 mérkőzés óta veretlen volt a zöld borításon. A generációk csatájaként beharangozott vasárnapi slágermeccsről sokat elmond, hogy a spanyol világelső még meg sem született, amikor Djokovic már profi teniszező volt. A murciai játékos volt a legfiatalabb wimbledoni döntős honfitársa, Rafael Nadal 2006-os menetelése óta.

A belgrádi klasszis ezzel szemben a kilencedik wimbledoni és a 35. Grand Slam-fináléjában szerepelt, és sorozatban az ötödik londoni trófeája mellett azért szállt harcba, hogy 24. GS-serlegével tovább javítsa saját rekordját a 22-nél tartó - és jelenleg sérült - Rafael Nadal előtt. Ráadásul a koedukált örökrangsorban utolérte volna a 24 GS-diadallal visszavonult női klasszist, az ausztrál Margaret Courtot. Motiválhatta az is, hogy nyolcadik londoni serlegével befogta volna az eddigi csúcstartó Roger Federert, mint ahogy az is, hogy újabb wimbledoni sikerével komoly esélye lett volna a szeptemberi US Openen arra, hogy egy naptári évben besöpörje az összes Grand Slam-tornát, erre a férfiaknál legutóbb a legendás Rod Laver volt képes 1969-ben.

Az ugyanakkor vélhetően másodlagos cél volt Djokovic számára, hogy diadalával visszaszerezze a 20 éves Carlos Alcaraztól az első helyet a világranglistán, mivel 389 éllovas héttel már így is csúcstartó volt ebben a kategóriában. Egyértelműen a 36 éves kiválóság mellett szólt, hogy a 2017-es negyeddöntő óta veretlen volt Wimbledonban, azóta 34-szer hagyta el győztesen a centerpályát.