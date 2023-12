A Xiaomi bemutatta az első elektromos autóját

A Xiaomi kínai okostelefon-gyártó csütörtökön bemutatta első elektromos járművét, és bejelentette, hogy a világ öt legnagyobb autógyártója közé kíván bekerülni.

Az SU7 névre keresztelt szedán egy olyan pillanatban debütált, amikor Kínát, a világ legnagyobb autópiacát kapacitásbőség és lassuló keresletnövekedés jellemzi, ami komoly árháborút robbantott ki.

Lei Jun vezérigazgató az autót bemutató eseményen egyebek között azt mondta, hogy a következő 15-20 évben a Xiaomi a világ öt vezető autógyártójának egyike lesz.

Több más technológia céghez hasonlóan a Xiaomi is arra törekszik, hogy alaptevékenységein túl más területek, így az elektromos járművek gyártása felé terjeszkedjen. A Xiaomi 2021-ben jelentette be autógyártási tervét, és arra tett ígéretet, hogy 10 milliárd dollárt fektet be az ágazatba több mint egy évtized alatt.

A Xiaomi márkájú autók a BAIC Group állami tulajdonú járműgyártó egyik cégének évi 200 000 járműgyártó kapacitással rendelkező pekingi gyárában készülnek.

MTI