XXIII. Nemzetközti Magyar Fotószalon a füleki Városi Honismereti Múzeumban

2024. február 9-én nyitja meg a Füleki Vármúzeum a Magyar Fotóművészek Világszövetségének soron következő vándorkiállítását a Városi Honismereti Múzeum galériájában.

A tárlatot az említett egyesület által évente megrendezett fotópályázat immár 23. évadának felvételei alkotják. A legsikeresebb művek szakmai zsűri értékelése alapján vándorkiállításon és katalógusban kerülnek rendszeresen bemutatásra. A szervezet az anyaország határain belül és azon túl élő, különböző műfajokat képviselő magyar fotósoknak biztosít szakmai és közösségi hátteret, akik főként amatőr alkotók, azonban munkájuk kiemelkedő színvonaláról maguk a képek tanúskodnak. A már korábban megszokott, de más tartalommal bíró kategóriákban meghirdetett versenybe ezúttal 9 különböző országból 184 fotós nevezett be 1771 alkotással. Kölcsey Ferenc 200 évvel ezelőtt fejezte be és adta le a Himnusz kéziratát, ennek kapcsán az idei évfordulós kategória központi témája a Himnusz lett. Magyar vonatkozású kategóriában a szólások és közmondások kerültek feldolgozásra, természet kategóriában pedig az állatok és természetes környezetük volt a gondolatébresztő. Az archaikus kategóriában szigorítás történt, ebben az évadban már a téma is meghatározásra került. Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából a szerző jól ismert műve, Az ember tragédiája került a középpontba. Újdonságként, most először szerepelt a felhozatalban az ifjúsági kategória, három korcsoportra osztva.

A megnyitóra 2024. február 9-én, 17:00 órakor kerül sor. A tárlatot, amely 2024. március 10-ig tekinthető meg, Nagy Tivadar, MZSF, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke nyitja meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FVM