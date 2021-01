A YouTube is felfüggesztette Donald Trump csatornáját

A szolgáltató azzal indokolta a döntést, hogy az elnök legutóbbi, azóta törölt videója erőszakra buzdított.

Az egyhetes tiltás időtartama meghosszabbítható, a második büntetés kéthetes felfüggesztéssel, a harmadik pedig végleges kitiltással.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.