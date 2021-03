A Za ľudí pártból is kilép Tomáš Valášek, aki a Szputnyik V miatt fordított hátat a kormánykoalíciónak

Nemcsak a kormánykoalícióból, hanem a Za ľudí pártból távozik Tomáš Valášek parlamenti képviselő.

Fotó: TASR

A TASR hírügynökség információi szerint Valášek erről a párton belül folytatott tárgyalások után döntött, amelyeken szóba került a Za ľudí kormánykoalícióból való kilépése is. Valószínűbb azonban, hogy a párt továbbra is marad a kormány része, az elnökség még tárgyalni fog erről is.

Valášek pártból való távozásának ugyanaz az oka, mint a koalícióból való kilépés esetében: az orosz Szputnyik V vakcina megvásárlásának körülményei.

„Nem akarok egy olyan koalíció tagja lenni, amely kész beoltani az embereket nem regisztrált vakcinával. A Za ľudí párt ezt ugyanígy látja, de velem ellentétben hajlandóak maradni a kormányban“ – nyilatkozta a képviselő.

„A Za ľudí párt marad a koalícióban, én nem, tehát ezennel kilépek a Za ľudí pártból” – kijelentette, majd hozzátette, a Szputnyik kérdését illetően ugyanaz az álláspontja, mint a pártnak, mivel azonban nem lépnek ki a koalícióból, nem marad más választása, mint távozni a pártból.

Valášek azt követően jelentette be lemondását, hogy Igor Matovič közölte: Szlovákia kétmillió darab Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát vásárol Oroszországtól, és az első 200 ezer adag már meg is érkezett az országba. A képviselő a közösségi oldalán nyilvánosságra hozott bejegyzésében közölte, hogy már régóta jelezte, alapvető gondja van azzal, ahogy a koronavírus-járvány ellen harcolnak.

„Az emberek meghalnak és elveszítik a bizalmukat azzal kapcsolatban, hogy a kormány tudja, mit csinál, és kivezeti őket a krízisből. Ezért nyíltan kijelentettem, hogy távoznia kellene az egészségügyi miniszternek, helyét pedig egy profinak kellett volna átvennie” – jegyezte meg Valášek.



