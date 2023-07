Zajlik az élet Zsigárdon: Rekordmennyiségű drogot foglaltak le a hatóságok (FOTÓK)

A vágsellyei rendőrök rekordmennyiségű kábítószert foglaltak le Zsigárdon (Žihárec).

További képekért katints! (Polícia SR)

Az egyenruhások közleménye szerint egy zsigárdi ház átkutatása során 17,5 kiló szárított marihuánát foglaltak le. Az előzetes viszgálatok szerint ez kb. 35.600 adagot jelent.

Ezenkívül 189 darab növényt is lefoglaltak, nagy valószínűséggel kenderről lehet szó, továbbá fehér krisztályos anyagokat is találtak a rendőrök (metamfetamin?), és ha ez még nem lenne elég, olyan eszközöket is felfedeztek a hatóságok, amelyeket kültéri kendertermesztéshez használnak.

A nagy mennyiségű lefoglalások miatt az ügyet a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) veszi át.

Egy ember ellen már vádat is emeltek, sőt, a bíróság úgy döntött előzetesbe helyezi a gyanúsítotatt. Amennyiben beigazolódnak a vádak, akár 25 évre is rácsok mögé kerülhet.



(TASR)