Zajlik az oltás Dunaszerdahelyen, kisebb tömeg alakult ki az épület előtt a reggeli órákban

Szombaton reggel 8 órától megkezdődött a pedagógusok és az iskolai alkalmazottak oltása Dunaszerdahelyen. A nap folyamán 1300 adag AstraZeneca vakcina áll rendelkezésre a nagy kapacitású oltóközpontban, amelyet a Vidékfejlesztési Szakközépiskola tornatermeiben alakítottak ki.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További fotókért kattints a képre!)

Pénteken az 56 és 70 év közötti pedagógusok és iskolai alkalmazottak előtt nyílt meg a lehetőség a jelentkezésre. Berényi József megyei alelnök pénteken közölte, azt az ígéretet kapták, hogy ha nem jelentkeznek elegen a régióbeli pedagógusok közül, akkor megnyitják az oltás lehetőségét más csoportok előtt is, ez azonban az egészségügyi minisztérium hatásköre.

Már az oltóközpont nyitásakor hosszú sorban vártak az emberek a szakközépiskola tornaterme előtt, amelyet a Štefánik utca felől közelíthettek meg az érkezők. A délelőtti órákban is torlódás alakult ki, a sor azonban meglehetősen gyorsan haladt, időponthoz képest megközelítőleg 15 perces csúszással kapták meg a vakcinát az igénylők. Többen nem a javasolt 5-10 perccel, hanem akár fél órával korábban is megérkeztek a helyszínre, ezért is sokan összegyűltek az utcán.

A helyszínen az állami és a városi rendőrök ügyeltek a rendre, figyelmeztették az embereket a távolság betartására, és kérték őket, hogy ne az úttesten várakozzanak. Az iskola udvarához érve már szellősebb volt a sor, annak végén azonban az emberek egymástól kérdezgették, hogy pontosan hány órára érkeztek. A rendőrök is igyekeztek időpont szerint sorba állítani a várakozókat.

A helyszínen arról értesültünk, hogy többen is percre pontosan ugyanolyan időpontot kaptak a regisztráció során, ezért a várakozás annak ellenére is elkerülhetetlen volt, hogy az oltás gyors ütemben zajlott.

Az oltásra nemcsak a járásból, hanem a távolabbi régióból, a Nyitrai, Nagyszombati, Vágsellyei járásból is nagy számban érkeztek.

A hidaskürti alapiskola oltásra érkező alkalmazottai érdeklődésünkre elmondták, örülnek a lehetőségnek, hogy végre ők is megkaphatják a vakcinát. „Már régebb óta vártuk. Bár kissé tartunk a mellékhatásoktól, fontosnak tartjuk hogy védve legyünk” – tették hozzá.

„Végtelenül örültem, hogy végre megkaphatom az oltást. Az első körben nem sikerült elmennem, de most, 56 év feletti tanárként nagyon örülök, hogy nyílt egy második lehetőség. Kissé tartottam volna attól, ha enélkül kellett volna visszamennem a diákok közé” – nyilatkozta a galántai Kodály Zoltán Gimnázium tanára, Restár Judit, aki Vágfarkasdról érkezett az oltásra. „Kissé tartok a mellékhatásoktól, az összes kolléganőmnek volt, akik már megkapták a vakcinát, de úgy gondolom, nagyon fontos, hogy védve legyünk, és ha van rá lehetőségünk, akkor ennyit kibírunk” – tette hozzá.

Az épületbe érve az alkalmazottak irányították az érkezőket: a kézfertőtlenítést az adminisztrációs folyamat, a nyomtatványok kitöltése követte, a tornateremben pedig tíz oltópont várta őket.

A vakcina beadása után 15 percre még az épületben kellett maradni egy arra kijelölt helyen, az egészségügyi dolgozók pedig figyelték, hogy nem lép-e a fel allergiás reakció. Végül az udvaron át lehetett távozni. Az egész folyamat a megfigyeléssel együtt sem vett igénybe fél óránál többet.

Az oltás szombaton 18 óráig zajlik. A Vidékfejlesztési Szakközépiskolában kialakított oltóközpontban a következő hétvégéken már két napon szeretnének oltani, ez azonban nyilván függ majd a rendelkezésre álló vakcinamennyiségtől is. Mindenesetre júliusra szeretnék beoltani a megye lakosságának nagy részét. Dunaszerdahelyen kívül a szakolcai és a nagyszombati Egészségügyi Középiskolában is oltanak.



