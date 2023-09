Zajlott a szokásos élet a bevásárlónegyedben, erre az oroszok odalőttek egy rakétával. Legalább 16-an meghaltak (VIDEÓ)

Legalább 16-an meghaltak és 28-an megsérültek egy orosz rakétatámadásban az ukrán Konsztantinovka városa ellen.

Fotó: Nexta (Twitter-X)

Volodimir Zelenszkij államfő arra figyelmeztetett, hogy a halottak száma még növekedhet.

The moment of the Russian strike on the market in #Kostyantynivka. pic.twitter.com/6QutxR3ybs

Ukrajna kelet-donyecki régiójában található 60 ezres Konsztantinovka a frontvonal közelében helyezkedik el, nem messze a porrá lőtt Bahmuttól.

"44 people were suffered: 16 died and 28 were injured. A rescuer is among the injured. The State Emergency Situations Service and the police are conducting a search and rescue operation," said Ukrainian Interior Minister Ihor Klymenko. pic.twitter.com/aOiFhRhep1 — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023

