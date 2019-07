Zamatos ajándékkal lepték meg Dankót a gazdák – ezt biztos nem söpri a szőnyeg alá! (Videó)

A gazdák ilyen módon tiltakoznak a 30 méteres oszlop ellen, amit Andrej Danko javasolt felállítani a parlament elé.

Az oszlop miatt feltörték a járát és ástak egy nagy lyukat. A gazdák demostratív módon éppen a lyuk elé öntötték a zamatos istállói anyagot.

Az egyik gazda a helyszínen újságírók előtt elmondta, hogy Danko önkényesen döntött az oszlopról, ahelyett, hogy a katasztrofális állapotban lévő mezőgazdaságproblémáival törődne, melyét egyébiránt az ő pártja, az SNS által jelölt miniszter (Gabriela Matečná) a felelős.

A gazdák kezdeményezésének vezetője, František Oravec megjegyezte, szégyenteljes, hogy ilyen presztízsakciókkal foglalkoznak, miközben az agrártárca alá tartozó Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségnek ügyészi figyelmeztetést kell küldeni, hogy betartsa a törvényeket.

A tervek szerint ugyanitt szeptember 1-jén, az Alkotmány ünnepén már a szlovák zászló loboghat 30 méter magasan. Andrej Danko a napokban egy sajtótájékoztatón közölte, hogy személyesen is hozzájárult 9 ezer euróval az oszlop felállításához.

Danko már korábban többször is említette, hogy Orbán Viktor az egyik példaképe, és most is magyar példát valósít meg Pozsonyban. A budapesti országgyűlés épülete előtt található hasonló magas oszlop, az azonban "csak" 27 méter. "Ez az elnök úr kívánalma volt, hogy magasabb legyen az oszlop, mint a budapesti" - árulta el a SME érdeklődésére a héten Tomáš Kostelník, a parlament szóvivője.