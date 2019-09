Zárva volt a városi rendőrség, amikor a pozsonyi Obchodnán újabb incidens történt

„Egyelőre nincs elég rendőr a szolgálat kibővítésére” – mondta Peter Bubla, Pozsony szóvivője. A város ezért bővíteni szeretné a városi rendőrök számát, és az év végéig lényegesen növelni akarja a létszámot. „Ezáltal biztosítani tudnánk, hogy az újonnan megnyitott városi rendőrség napi 24 órában működjön a hét minden napján” – jegyezte meg Bubla.

Egyúttal azt is elmondta, hogy a hétfői incidens helyszínére az állami rendőrség ért oda elsőként. „Ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy a városi rendőrség új térfigyelő kameráinak köszönhetően a Széplak utca egészét figyelni tudják, és ezáltal az elkövetőket is azonosítani lehet” – mondta a szóvivő.

A városi rendőrség új állomáshelyet hozott létre augusztus 22-én a Széplak utca egyik volt kávéházának épületében, melynek ügyfélközpontjában 9:00 és 18:00 óra között bejelentéseket lehet tenni, és tájékozódni lehet a rendőrség munkájáról. Az állomáshelyen egy bevetésre kész különleges egység is lesz, amely csütörtöktől szombatig, 19:00-tól reggel 7:00 óráig lesz készenlétben.

Az állomáshely létrehozására azért volt szükség, mert a Széplak utca a leggyakrabban látogatott utcák közé tartozik éjszaka Pozsonyban, és az utóbbi években számos incidensre került itt sor.

2018-ban Juraj H. ezen az utcán támadott meg egy filippínót, Henry Acordát, aki a kórházban belehalt sérüléseibe.

(TASR)