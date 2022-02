Zelenszkij az izraeli kormányfő közvetítését kéri Putyinhoz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Naftali Bennett izraeli miniszterelnököt a telefonbeszélgetésükön, hogy Izrael közvetítsen Oroszország és Ukrajna között a tűzszüneti tárgyalásokon - jelentette a Kan közszolgálati műsorszolgáltató pénteken.

Volodimir Zelenszkij (TASR)

Izraeli és ukrán források is arról számoltak be, hogy Zelenszkij elnök azt javasolta Bennett miniszterelnöknek a pénteki beszélgetésükön, hogy Jeruzsálemben, és nem Minszkben folytassanak tárgyalásokat Oroszország és Ukrajna között.

Kijev már a múltban is többször kérte Jeruzsálem segítségét. Benjamin Netanjahu volt miniszterelnök kétszer is beleegyezett ebbe, de Putyin visszautasította ajánlatát, ahogyan Naftali Bennett kormányfő októberi kísérletei sem vezettek eredményre.

Kijev Jeruzsálemet semleges közvetítő félnek tekinti, mert jó kapcsolatokat ápol Kijevvel és Moszkvával is, bár Törökországot is felkérték hasonló feladatra a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli lap honlapjának korábbi diplomáciai forrása szerint.

Oroszország pénteken bekérette Michael Ben Cvit, Izraeli moszkvai nagykövetét, miután csütörtökön Jaír Lapid izraeli külügyminiszter elítélte és a nemzetközi rend súlyos megsértésének nevezte az Ukrajna elleni orosz hadműveletet.

Az orosz külügyminisztérium a találkozó után közleményt adott ki, amely szerint Mihail Bogdanov külügyminiszter-helyettes megbeszélést folytatott Ben Cvivel, és a felek megvitatták a kétoldalú kapcsolatokat és az ukrajnai helyzetet. Bogdanov hangsúlyozta "a történelmi igazság megőrzésének fontosságát a második világháborúról", utalva ezzel arra, hogy az orosz elnök "neonácinak" nevezte a kijevi vezetést.

Az orosz külügyminiszter a találkozó után azt közölte: Moszkva reméli, hogy "Izrael a szükséges megértéssel kezeli azokat az okokat, amelyek arra késztették az orosz vezetést, hogy különleges katonai műveletet hajtsanak végre a donbászi civilek védelmére, valamint Ukrajna demilitarizálására és nácimentesítésére". Izrael aggodalmának adott hangot az orosz hadművelet miatt, és humanitárius segélyt ajánlott fel az ukrán népnek.

Naftali Bennett miniszterelnök - szemben Lapiddal - kerülte nyilatkozataiban Oroszország elítélését, sőt, az ország nevének megemlítését is. Izraeli tisztségviselők ugyanakkor azt mondták a The Times of Israelnek, hogy Bennett és Lapid válaszait összehangolták.

