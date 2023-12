Zelenszkij először ismerte el, hogy az ukrán ellentámadás nem érte el a célját

Volodimir Zeleszkij most először ismerte be egy riportban, hogy többet vártak a nyáron indított akciótól - írja az Euronews.

Az ukrán elnök szerint nem volt elég nyugati fegyverzetük, a téli fagy pedig lassítani fogja az előremenetelt.

,,A háború új szakaszába léptünk. Télen sokkal bonyolultabb a hadviselés. Ilyenkor nem csak a frontra kell koncentrálnunk, hanem a városokra is. A harc áttevődik az égbe. Az oroszok sokkal több drónt és rakétát vetnek be, köztük ballisztikusakat is"