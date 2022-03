Zelenszkij ismét az orosz anyákhoz fordult, és szerinte idő kérdése, mikor szabadul fel Ukrajna – PERCRŐL PERCRE

A háború tizenhetedik napja kezdődött. Előző nap az oroszok egy harkivi pszichiátriai kórházat, de nyugat-ukrajnai városokat is bombáztak, néhány száz kilométerre a szlovák határtól. Magyarországon átrepült, majd Zágrábban lezuhant egy katonai drón, és ez finoman szólva sem hangzik jól, noha a magyar honvédek még állítólag észre is vették. Az ukrán elnök pedig késő éjjel ismét az orosz édesanyákhoz fordult, de tájékoztatott arról is, hogy idő kérdése, hogy felszabaduljanak az ukrán területek.