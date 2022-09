Zelenszkij szerint Oroszországnak „igazságos büntetéssel” kell szembenéznie az ukrajnai invázió miatt

Volodimir Zelenszkij is felszólalt az ENSZ közgyűlése előtt New Yorkban, igaz, egy előre felvett videóban üzent a világnak. Az ukrán elnök egy különleges háborús törvényszék létrehozására szólított fel, és beszélt az Oroszország által elkövetett háborús bűnökről is.