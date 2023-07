Zelenszkij Szlovákiába látogatott - mutatjuk a programját!

Az ukrán elnök Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel is találkozni fog. Ezután közös sajtótájékozató következik.

Zelenszkij a Twitteren azt írta, hogy Ódor Lajos miniszterelnökkel és Boris Kollár házelnökkel is találkozni fog:

Slovakia is next. Important meetings in Bratislava with President Zuzana Čaputová, Prime Minister Ľudovít Ódor and Speaker of the National Council Boris Kollár. Together with our reliable neighbor, we are talking about concrete defense support and Euro-Atlantic integration of…