Želinský József: „Sok keleti ismerősöm vált bevándorlóvá”

„Szlovákia egyik legelmaradottabb régiójában élünk. Kevés a munkalehetőség. Ha van is munka, azt nem úgy fizetik meg, ahogy kellene. Alig több a minimálbérnél, amit keresni tud az itt élők nagy része” – vázolja a Paraméternek a kelet-szlovákiai polgárok problémáit. „Ugyanazért a munkáért Dunaszerdahely vagy Pozsony környékén sokkal többet kapnak az emberek, mint itt” – teszi hozzá Želinský.

Nincs autópálya, munka, pénz

Több olyan ismerősét is megemlíti, akik mindenüket eladták, és családostul külföldre költöztek – egy jobb élet reményében. „Ők, távol a hazájuktól, most mintha maguk is bevándorlók lennének” – mondja szomorúan a fiatalember, aki nem nézi kritikátlanul az Európai Unió működését sem.

„Azt a pénzt, amit a migráció kérdésének megoldására fordít az EU, inkább az itteni fiatalok, a nyugdíjasok és kisvállalkozók támogatásra kellene költenie” – sommázza véleményét.

Kérdésünkre, miben gyökerezik Kelet-Szlovákia lemaradása, Želinský József elmondja, elsősorban a közlekedési infrastruktúra hiánya okozza a gondokat. „Szlovákia legkeletibb régiójában élünk, az autópályák nehezebben érnek el idáig. Én nem szeretek a múltról beszélni, azonban mindig tanulnunk kell belőle. 20-30 évvel ezelőtt az egységes földműves szövetkezetekből éltek a kisebb települések. A rendszerváltás után ezek megszűntek, rengetegen maradtak munka nélkül, megindult az elvándorlás”.

Amikor a munkanélküliség megoldási lehetőségeiről kérdezzük, Želinský gyárak építését, a mezőgazdaság újjáélesztését, az IT szektor térnyerésének elősegítését is említi. „Az IT szektorban rengeteg lehetőséget látok, sok-sok iskolázott fiatal maradhatna itthon, ha az informatikai szféra a mi régiónkban is el tudná tartani őket” – mondja, majd hozzáteszi, hiányzik az egészséges munkaverseny is. „Ha több lenne a munkalehetőség, a munkáltatók is magasabb fizetést kínálnának az embereknek, mert harcolnának a jó munkaerőért”.

Brüsszelből a régiókért

Európai parlamenti képviselőként elsősorban az elhanyagolt régiókon szeretne segíteni. „Azért is vállaltam a képviselő-jelöltséget a Híd színeiben, hogy egy rugalmas, erős csapattal sokkal élhetőbb régiókat teremthessünk” – mondta.

Želinský József 28 éves korától az egyik legaktívabb tagja a városi képviselő-testületnek, jelenleg pedig Királyhelmec alpolgármestereként igyekszik kollégáival elősegíteni a regionális különbségek enyhítését. „Az elmúlt évek alatt sikerült szebbé, jobbá tennünk városunkat és környékét, rengeteg európai uniós pályázatot nyertünk meg. Uniós forrásokból számolták fel az illegális szemétlerakatokat, Királyhelmecen 20 millió euróból, a közeli Tiszacsernyőn 10 millióból építtették ki a csatornahálózatot.”

Tevékenységük nyomán csakhamar elkészül a város amfiteátruma, hamarosan megújul a helyi kultúrház, és egy sportcsarnokot is kap a királyhelmeci magyar alapiskola, amelyiknek eddig nem volt tornaterme.

Az dönt, hogy ki dönt

De vajon mivel tudja meggyőzni azokat, akik fölöslegesnek tartják, hogy elmenjenek választani? „Én csak annyit mondok nekik: Nézzük meg, mi mindent köszönhetünk az Európai Uniónak. Rengeteg pénz áll a rendelkezésre, azonban nem mindegy, ki lesz európai szinten a döntéshozó, hiszen nem mindenkinek egyformán szívügye az elmaradott régiók felemelése” – mondja, majd megjegyzi: ha sikerülne bejutnia a brüsszeli parlamentbe, az Európai Parlament egyik „legkeletibb” képviselője lehetne.

Végezetül kitér az oktatás kérdésére is, amely szerinte kulcsfontosságú. „Komolyabban kellene vennünk az oktatásügyet. Nagyon fontos, hogy az iskoláinkat kellőképpen támogassák, hogy oktatási intézményeink – az óvodától a főiskoláig – minél színvonalasabbá váljanak. Ez is gátat vethetne ugyanis a tömeges elvándorlásnak” – mondja Želinský József.

