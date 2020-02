Zene minden évszakra Füleken

Zenés évszakok című programsorozatának második évadát indítja el februárban a Füleki Városi Művelődési Központ, mellyel kamarakoncertek formájában hozza közelebb a klasszikus zenét az érdeklődőkhöz, Az évszakonkénti komolyzenei koncertek többsége önálló rendezvényként valósul meg, de lesz közöttük olyan is, mely egy nyári fesztivál keretében mutatja be ennek a műfajnak az értékeit, akár azoknak is, akik a koncerttermeket rendszeresen nem látogatják. A Zenés évszakok programjában 2020-ban fuvola-zongora, hárfa-hegedű, szaxofonkvartett-, valamint zongorakoncert szerepel.