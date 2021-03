Žilinka: Nem igazolódott be, hogy a szlovákiai szervek tudatosan részt vettek a vietnami emberrablásban

A bizonyítékok nem igazolták, hogy a szlovákiai szervek tudatosan részt vettek a vietnami állampolgár elrablásában – közölte Maroš Žilinka főügyész.

Fotó: TASR

A főügyész csütörtökön elmondta, az sem igazolódott be, hogy a vietnami állampolgár egyáltalán volt Szlovákia területén vagy a kormánygép fedélzetén, illetve Robert Kaliňák (Smer-SD) akkori belügyminiszter és a testőre sem volt rajta. Az ügyész erről tájékoztatta a parlament védelmi biztosságát is hétfőn. A bizottságot annak elnöke, Juraj Krúpa (OĽaNO) hívta össze, és egyúttal felszólította a főügyészt, hogy tájékoztasson a nyomozás előrehaladásáról.

„Az, hogy a kormánygépet felhasználták a vietnami belügyminiszter Moszkvába szállítására, nem jelenti azt, hogy a fedélzetén volt Vietnam vagy egy másik ország elrabolt állampolgára” – mondta Žilinka és hangsúlyozta, meglehetősen részletes bizonyítékok álltak rendelkezésre.

Az ügyben 54 személyt hallgattak ki, valamint további tízet Németország kérésére. A nyomozás a német bíróságok által hozott ítéleten is alapult, amely azt is kimondta, nem világos, hogy a vietnami üzletember milyen módon hagyta el Németországot. A főügyész arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a kormánygép Lengyelországon és Fehéroroszországon keresztül érkezett meg Moszkvába.

Trinh Xuan Thanh vietnami vállalkozót és az ottani kommunista párt volt tisztviselőjét a gyanú szerint 2017 júliusában hurcolták Németországból Vietnamba. A férfi menedékjogért folyamodott Németországban, és a német hatóságok védelme alatt állt. Németország a nemzetközi jog Vietnám általi megsértésének gyanújával indított eljárást, és vizsgálja az ún. szlovák nyomot, illetve azt a lehetőséget is, hogy a szlovák kormánygépet használták fel az emberrablásra.

A szlovák kormány különgépét 2017. július 26-án vete igénybe a vietnami nagykövetség, és fennállt a gyanú, hogy ezen csempészték ki a schengeni zónából Trinh Xuan Thanh vietnami vállalkozót, akit hazájában bíróság elé akartak állítani. Robert Kaliňák korábbi belügyminiszter volt az, aki 2017 nyarán fogadta a vietnami delegációt, és kölcsön adta számukra a szlovák kormány különgépét.



