Žitňanskát meglepte, mivel állt elő a koalíciós trió

A Smer, a Híd és az SNS két-két képviselője nyújtotta be a Büntető Törvénykönyvhöz azt a módosítást, mely szerint a büntetőjogi szerveknek a jövőben nem lenne kötelező foglalkozniuk a névtelen bejelentésekkel. Lucia Žitňanská (Híd) volt igazságügy-miniszter szerint azonban ez haszontalan és értelmetlen javaslat.

A javaslat szerzői között található Miroslav Číž és Dušan Jarjabek a Smerből, Jakab Elemér és Sárközy Irén a Hídból, valamint Magdaléna Kuciaňová és Radovan Baláž az SNS-ből. Indítványuk tartalmazza, hogy büntető feljelentést a jövőben nem lehet majd tenni névtelenül, a büntetőjogi szervek számára pedig nem lesz kötelező foglalkozni a névtelen bejelentésekkel. Anonim bejelentésnek tekinthetnek olyat is, amely hamis, hiányos vagy igazolhatatlan információkat tartalmaz.

"Továbbra is érvényes és érvényben is kell maradnia, hogy a rendőrnek eljárást kell indítania olyan esetben, amikor olyan információkról értesül, melyek indokolják az eljárás megindítását, mégpedig más forrásból is, mint a büntető feljelentés. Ennélfogva nem hiszem, hogy az anonim bejelentéseket ignorálhatnák... Ez a javaslat bizonytalanságot eredményezhet számukra abban, hogy eldöntsék, mikor szükséges eljárást kezdeményezniük, és mikor nem" - fogalmazott Žitňanská.

Az anonim bejelentéseknél nagyobb gondnak tartja, hogy akadnak olyan bűntények, amelyeket az érintettek be sem jelentenek, mint például a korrupció vagy a családon belüli erőszak. "Ugyanis nincs megfelelő infrastruktúránk kiépítve ahhoz, hogy biztonságban érezhessék magukat a bejelentők" - szögezte le.

Jelenleg a Büntető Törvénykönyv kimondja, hogy az ügyész köteles minden bűncselekményt kivizsgálni, melyről tudomást szerzett, amennyiben arról a törvény vagy nemzetközi egyezmények nem határoznak másképp. A koalíciós képviselők, akik a javaslatot benyújtották, azt azzal indokolják, hogy a büntetőjogi szervek saját döntéshozatali lehetőségeit próbálják erősíteni. A módosítással szerintük effektívebb lenne a tevékenységük, másrészt megkímélnének anonim feljelentgetéstől olyan embereket, akiket azzal zaklatni próbálnak.

