Zivatar és jégeső csaphat le az ország egyes részein vasárnap

Vasárnap zivatarokra lehet számítani Nyugat-és Közép Szlovákiában - írja a meteorológiai intézet a weboldalán.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Elsőfokú riasztást adtak ki, ami vasárnap este 18 órától hétfő reggel 6 óráig marad érvényben. A viharriasztás Pozsony, Besztercebánya, Trencsén, Nyitra és Nagyszombat megye egyes járásaira vonatkozik.

A meteorológusok előrejelzése szerint az említett járásokban jégeső is lehet számítani, s a leeső csapadék mennyisége elérheti a 20-40 millimétert is, a szélerősség akár 85 km/órás is lehet.

Hétfőtől hőségriasztás lesz a magas hőmérséklet miatt főleg a Dél-és Délnyugat-Szlovákia egyes járásaiban lesz nagy meleg.

TASR/para