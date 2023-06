Zlatan Ibrahimovic bejelentette visszavonulását

Bejelentette visszavonulását Zlatan Ibrahimovic, az AC Milan svéd labdarúgója az olasz bajnokság vasárnapi zárását követően.

Zlatan Ibrahimovic elbúcsúzott (Fotó: AP/TASR)

"Búcsút mondok a futballnak, de nem nektek. Amikor először érkeztem Milánóba, boldogságot adtatok nekem, amikor másodjára, akkor szeretetet. Tárt karokkal fogadtatok és otthon éreztem magam. Mindig a Milan szurkolója leszek"

- mondta a klub szurkolóinak érzelmes beszédében a 41 éves csatár.

Ibrahimovic alig játszott az utolsó idényében, mivel egy évvel ezelőtti térdszalagműtétje után február végén tért vissza, de márciusban ismét megsérült. Előtte viszont az Udinese ellen betalált, amivel 41 évesen és 166 naposan minden idők legidősebb gólszerzője lett a Serie A-ban.

Az erős fizikumáról és akrobatikus góljairól is ismert sztár a Malmöben kezdte profi pályafutását, majd olyan világhírű együttesekben futballozott, mint az Ajax Amsterdam, a Juventus, az Internazionale, az FC Barcelona, az AC Milan, a Paris Saint-Germain, a Manchester United és a Los Angeles Galaxy. Volt holland, olasz, spanyol és francia bajnok is, a nagy nemzetközi trófeák közül a Bajnokok Ligáját nem tudta begyűjteni, de az Európa-ligában csúcsra ért, és az európai Szuperkupát is elhódította aktuális csapatával. A svéd válogatottban 122 találkozón 62-szer volt eredményes, a 2012 novemberében az angolok elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen ollózott góljával pedig kiérdemelte az év legszebb találatáért járó Puskás-díjat is.

(MTI)