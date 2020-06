Zökkenőmentesen indult újra a tanítás Dunaszerdahelyen (Fotókkal)

Hétfőtől újraindult a tanítás Dunaszerdahelyen is, az első két nap nem okozott gondot.

Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!

Iskolánként eltér, hogy végül hányan tértek vissza a padokba, érdekesség viszont, hogy a magyar és szlovák iskolák közül is a nagyobbakba tértek vissza magasabb arányba a diákok.

Kedden többször is próbáltuk elérni a pontos adatok érdekében Molnár Tímeát, a városháza oktatásügyi főosztályának vezetőjét, valamint Hájos Zoltán polgármestert, de egyikük sem vette fel a telefont. A Dunaszerdahelyi.sk városi weboldal közölte végül az adatokat, melyek tulajdonképpen hozzávetőlegesen megfelelnek az előzetesen felmért igényeknek, ám helyenként néhány százalékkal alacsonyabbak – összességében az 1-5. évfolyamos diákok 59,04%-a zárhatja az évet az iskolapadokban:

Vámbéry Ármin Alapiskola – 71,94% (a teljes 1–9. évfolyam 38,87%-a), Szabó Gyula Alapiskola – 64,88% (a teljes 1–9. évfolyam 37,25%-a), Jilemnický utcai alapiskola – 62,43% (a teljes 1–9. évfolyam 28,13%-a), Kodály Zoltán Alapiskola – 43% (a teljes 1–9. évfolyam 24,09%-a), Smetana ligeti alapiskola – 38,82% (a teljes 1–9. évfolyam 28,13%-a).

A zárójeles adatok talán még inkább érzékeltetik, hogy iskolánként a diákoknak mintegy háromnegyedét/kétharmadát továbbra is online kell ellátni feladatokkal.

Az első két nap viszont zökkenőmentesen zajlott az újranyitás az egyes iskolákban. Nagy Árpád, a Szabó Gyula Alapiskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy a diákok zokszó nélkül viselték a maszkot, ahol az előírt, és nem akadt probléma a beengedésüknél sem. „Egy picit tartottam attól, hogy reggel torlódás alakulhat ki a bejáratoknál, de 7.15 és 8.00 között, kézfertőtlenítés és lázmérés után zökkenőmentesen bejutottak a diákok” – fejtette ki.

Az első öt évfolyamba az első napon 408 diákból körülbelül 240-en tértek vissza. Két évfolyamban is megtehették, hogy egy-egy osztályt összevontak, mivel még így sem haladta meg a csoporton belüli diákok létszáma az előírt maximumot, a 20-at. Összességében viszont 10 és 18 közti létszámú csoportokban tanulnak a diákok.

„Az alsó tagozaton 4, a felső tagozaton 5 órájuk van a diákoknak. Igyekeztünk a lehető legoptimálisabban összeállítani az órarendet, hogy a pedagógusainknak, elsősorban a felső tagozaton a lehető legkevesebb időt legyen szükséges bent tölteniük az iskolában. Nekik ugyanis az otthon maradt ötödikeseken kívül még a 6-9. évfolyamos diákokat is oktatniuk kell távúton” – magyarázta az igazgató. Emlékeztetett arra, hogy júniusban a már eddig átvett törzsanyag ismétlése zajlik, feleltetés nincs.

Elárulta azt is, hogy az összevonás révén felszabadult pedagógusokat, valamint például a testnevelés-oktatókat, akikre adott esetben kevesebb feladatot rótt a távoktatás, most bevonták a napközikbe. Most ugyanis nem vonhatják össze több osztály diákjait egy-egy napközis csoportokba, a csoportok ugyanis egymás között nem vegyülhetnek délután sem.

Az időjárás egyelőre kevéssé kedvezett a kint megtartandó óráknak, egy-egy tanórát viszont így is sikerült kiköltöztetni a szabadba, a napközisek pedig lényegében a délután jó részét odakint töltik.

Nagy Árpád elmondta, az étkezdéjük is igényelt némi átalakítást: összetolták minden második sor asztalait, hogy a különböző csoportok ebédelő diákjai kellő távolsára legyenek egymástól. Ezáltal egyszerre három csoport ebédelhet együtt, ami 30 és 50 közti létszámot jelent összesen

(SzT)