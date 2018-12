A Zöldet a háztartásoknak program 2019-ben is folytatódik

„Elsődleges célunk, hogy a projekt gördülékenyen haladjon tovább, ezért kezdetben a már megszokott több fordulós módszerrel fogjuk kiadni az utalványokat. Miután majd a rendelkezésünkre fog állni az új információs rendszer, áttérünk a kérvények újfajta elbírálására, amelyik lehetővé teszi a háztartásoknak, hogy folyamatosan kérvényezhessék az utalványokat" – mondta Alexandra Velická, a SIEA vezérigazgatója.

Jurikovič szerint a program egyik fontos célja, hogy növeljék a megújuló energiaforrásokból működő berendezések teljesítményét és kihasználását. A projekt keretén belül a Pozsonyi Kerületi Önkormányzaton (BSK) kívül további 25 000 berendezést terveznek üzembe helyezni, amelyek teljesítménye 140 megawatt lesz.

Jurikovič felhívja a figyelmet, hogy az utalványok az indokolt költségek legfeljebb ötven százalékát fedhetik, és a berendezéseket csak az utalványok kiadása után szerelhetik be. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a környezet kímélésére, ezért előnyben részesítik a biomassza kazánokat a széntüzelésűekkel szemben. A napelemes rendszereknél az elem továbbra is indokolt költségnek fog számítani. Ezen kívül figyelembe veszik az árak aktuális alakulását és a piacon kapható berendezések kínálatát.

Jurikovič elmondása szerint az általános feltételek és a fordulók várható időpontjai a projekt jóváhagyása után elérhetőek lesznek a wwww.zelenadomacnostiam.sk oldalon.

A kommunikációs igazgató azt is hangsúlyozta, hogy európai és állami támogatásoknak köszönhetően 2015 óta a Zöldet a háztartásoknak program keretén belül már több mint 18 000 megújuló energiaforrást felhasználó berendezést szereltek be a szlovák háztartásokba, amelyek több mint 41 millió euró értékben használták ki az utalványokat. A tesztprogram keretén belül napkollektorok, hőszivattyúk, napelemes rendszerek és biomassza kazánok beszerelésére adtak ki utalványokat.

TASR