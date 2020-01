"Zoli tud egy melót nekünk" - Kočner, Zsuzsová, és a gútai gyilkosok

A Specializált Büntetőbíróság háromtagú szenátusa előtt mind a négy előzetes letartóztatásban lévő vádlott, Marián Kočner, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček és Szabó Tamás is megjelent.

• Ján Kuciakot és Martina Kušnírovát 2018. február 21-én gyilkolták meg nagymácsédi (Galántai járás) házukban.

• A gútai (Komáromi járás) elkövetők Szabó Tamás és Miroslav Marček - egyébként unokatestvérek - autóval érkeztek a községbe. Kuciakék házába Marček hatolt be, elrejtőzött a nyári konyhában, majd másfél órán keresztül várt arra, hogy Kuciak egyedül maradjon.

• Amikor látta, hogy Kušnírová elmegy vécére, odalépett a bejárati ajtóhoz, bedörömbölt rajta, és amikor Kuciak ajtót nyitott, mellkason lőtte őt. Ahogy belökte az ajtót, és látta, hogy Martina Kušnírová is ott áll - aki közben a konyhába futott -, utánament és fejbe lőtte a lányt. Mielőtt távozott a gyilkosság színhelyéről, pisztolyából leadott még egy lövést a már földön fekvő Kuciakra.

• A vád szerint a gyilkosság megrendelésével Marián Kočner bízta meg Alena Zsuzsovát, aki a megrendelést a hetényi (Komáromi járás) Andruskó Zoltánnak adta le, ő pedig Szabónak és Marčeknak közvetítette a megbízást. Andruskó már vádalkut kötött az üggyel kapcsolatban, őt külön eljárásban 15 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság.

A tárgyaláson nemcsak a 2018 februárjában elkövetett kettős gyilkosság került terítékre, mely során Ján Kuciak, az Aktuality.sk oknyomozó újságírója és kedvese, Martina Kušnírová vesztette életét. Mivel a nyomozati irat szerint a feltételezett gyilkosok, vagyis Szabó Tamás és Miroslav Marček gyilkolták meg 2016 decemberében a szintén gútai Molnár Péter vállalkozót, az ügyészség összekötötte a két ügyet, így azok most egy eljárás keretében kerülnek megtárgyalásra.

Amikor az ügyész a Molnár Péter ellen elkövetett gyilkosság részleteit ismertette, a tárgyalótermen szomorú hangulat uralkodott el – az áldozat károsultként jelenlévő testvére, Molnár Szilvia könnyei eleredtek, és a mellette ülő másik károsult, Zlatica Kušnírová szintén sírva próbálta vigasztalni őt.

Miután a vádlottakat tájékoztatták jogaikról, és a szenátus elnöke figyelmeztette őket, hogy a rovásukra írt bűncselekmények 25 évig, vagy életfogytig tartó szabadságvesztést vonhatnak maguk után, megkérdezte az ügyészt és a vádlottakat, hogy kívánnak-e vádalkut kötni – ezt a lehetőséget azonban mindannyian elutasították.

Az ügyek nyomozati szakaszában Miroslav Marček mindkét gyilkosságot beismerte. A rendőrségen tett részletes beismerő vallomásaiban azt állította, hogy mindkét esetben ő húzta meg a ravaszt. Mindezt ezúttal is elismerte, a szenátussal közölte: minden ellene felhozott vádpontban bűnös.

Feltételezett bűntársa, Szabó Tamás nem kívánt nyilatkozni bűnösségéről. Ő egyébként eddig sem tagadta, hogy volt Nagymácsédon, de korábban úgy vallott, hogy Kuciakot csak meg akarták verni – ezért jártak a községben. A 2016-os gútai gyilkosságot szintén tagadta.

„Ártatlan vagyok”

– jelentette ki a tárgyaláson Alena Zsuzsová, ahogyan Marián Kočner is – ő azonban a tiltott fegyverkezés bűncselekményét elismerte. Ezzel azért vádolják, mert egy korábbi házkutatás során hatvan darab engedély nélkül tartott, éles lőszert találtak ingatlanában.

„Zoli tud egy melót nekünk”

Ezt követően a vádlottak tanúvallomásai következtek. A bíróság úgy döntött, hogy elsőként a bűnösségét beismerő Miroslav Marčekot fogja meghallgatni. A többi vádlottnak ekkor el kellett hagynia a tárgyalótermet, és a következő órákban Marčekot faggatták.

„Elnézést szeretnék kérni a károsultaktól. Semmi nem pótolhatja azt, amit elvettünk tőlük“

– kezdte Miroslav Marček, és szavai láthatóan megtörték a tőle mindössze egy-két méterre ülő károsultakat, Ján Kuciak szüleit és Martina Kušnírová édesanyját.

„Zoli tud egy melót nekünk” – idézte fel Marček azt a pillanatot, amikor unokatestvére, a szintén a vádlottak padján ülő Szabó Tamás először említette neki, hogy barátja, a hetényi Andruskó Zoltán egy gyilkosság végrehajtását akarja „leközvetíteni” nekik.

A gútai férfi elmondta, hogy az Andruskó által 2017 decemberében említett „megrendelés” először arról szólt, hogy Kuciakot el kell rabolni, majd ismeretlen helyen meggyilkolni úgy, hogy a holtteste ne is kerüljön elő. Elmondása szerint ezt a verziót a sok rizikófaktor miatt Szabóval elutasították, és így került megtervezésre a kivégzés később megvalósuló forgatókönyve.

Miroslav Marček

Az „öreg magyar maffiózó” és a pisztoly

Amikor felmerült, hogy a „melóhoz” fegyverre is szükség lesz, Marček elmondása szerint unokatestvére Andruskótól kért segítséget. „Andruskó azt mondta, van egy öreg magyar maffiózó ismerőse, és tőle talán lehet fegyvert venni” – ecsetelte Marček. Nem telt el sok idő, mire Andruskó bemutatta a gútaiaknak magyarországi ismerősét, Krecsík Lászlót – akivel Szabó és Marček később többször is találkoztak, és Krecsík végül Vácon adott el nekik egy pisztolyt. A fegyverhez hangtompítót is gyártani kellett, és Marčekék nem mentek messze az eszközért, két gútai „szakembert” is felkerestek igényükkel. Az egyikük – egy idősebb esztergályos – elzavarta őket, a másik ezermestert viszont addig nyaggatták, míg legyártotta nekik. Persze azt nem mondták el a férfinak, mire is kell a hangtompító.

Mivel Marček korábban hivatásos katona volt, értett a fegyverekhez. A lövéseket kísérő hanghatást minimalizálni akarta, és ennek érdekében még a töltényeket szétszedte, majd módosította. Ezután már szinte minden készen állt.

Szabó Tamással együtt legalább öt alkalommal tartottak terepszemlét Nagymácsédon 2018 februárjában, és nem egyszer Andruskó Zoltán is velük volt. A gyilkosság napja eredetileg február 19. lett volna, de amikor Marček meglátta, hogy Kuciak nincs egyedül a házban, inkább visszatértek Gútára. Két nappal később azonban már ez sem volt akadály. Február 21-én egy Citroen Berlingóval érkeztek a galántai járásbeli községbe, Szabó vezetett, és Kuciakék utcájának közelében tette ki a kocsiból Marčeket.

„Senki nem volt a házban, be volt zárva, úgyhogy a nyári konyhában vártam elég sokáig. Aztán Ján Kuciak és Martina Kušnírová hazaértek. Még egy kicsit vártam a megfelelő pillanatra, Kušnírová elment a toalettre. Bekopogtam, Kuciak ajtót nyitott, mellkason lőttem, és akkor láttam meg, hogy rajta kívül ott van az ajtó mögött Kušnírová is. Utánamentem, és őt is lelőttem. Láttam rajta, hogy halott. Mielőtt távoztam, még egyszer rálőttem Kuciakra, aki a lépcsőn feküdt”

– vallotta a bíróságon Marček. Elmondása szerint az újságíró párját nem akarta meggyilkolni, azt hitte, hogy a lány még a vécén lesz, ő pedig közben távozik. De nem így történt.

Miközben a vádlott higgadt hangon, és összeszedett mondatokban a bűncselekmény elkövetését részletezte, a károsultak végig könnyeikkel küzdöttek – míg Kuciakék egymást ölelve próbálták enyhíteni bánatukat, addig Kušnírová zokogásban tört ki, és percekig tenyerébe temetett arccal ült a tárgyalóteremben.

A gyilkosok néhány nappal később kapták meg jussukat a munkáért. Körülbelül 35-40 ezer eurót feleztek el Szabóval, majd amikor a gyilkosság körül óriási médiafelhajtás kerekedett, még kiköveteltek maguknak Andruskón keresztül pár ezret. A gútaiaknak közben fogalmuk sem volt arról, ki rendelte meg az általuk elkövetett bűncselekményt.

„Miért lőtt kétszer Molnárra? A biztonság kedvéért.”

Miroslav Marček ezután az ő és unokatestvére számlájára írt másik gyilkosságról számolt be. Ezt néhány hónappal azután követték el, hogy hazatértek a teherszállító hajóról, ahol a biztonsági személyzet tagjai voltak.

Molnár Péter gútai üzletembert saját otthonában 2016 decemberében gyilkolták meg. A férfi közeli kapcsolatot ápolt Szabó Tamással, aki állítólag sógorától azt a fülest kapta, hogy Molnár a fürdőszobájában, egy apró szerelőaknában 70 ezer eurót rejteget. Rövid idő múlva eldöntötték, végeznek a férfival – akinek Szabó gyakran sofőrködött –, és ellopják a pénzét.

Miroslav Marček

A gyilkossághoz – mint mindig – fegyverre is szükség volt, és Marčekék megint csak nem mentek messze. Szabó egyik horgász ismerősétől vásároltak egy régi katonai pisztolyt, amire Marček saját kezűleg készített hangtompítót – egy műanyag flakonból és tömítőhabból.

„A melléképület irányából mentünk be a telekre. Figyeltük Molnárt, és láttuk, hogy egyedül van otthon. Odamentünk a bejárati ajtóhoz, és láttam az üvegen keresztül, hogy benne van a kulcs. Betörtem az ablakot, benyúltam, és kinyitottam az ajtót. Molnár a hálószobába futott, mi utána. Megkérdeztük, van-e valaki más is házban, és amikor azt mondta, nincs, kétszer fejbe lőttem”

– mondta a bíróságon Miroslav Marček. Amikor az ügyész azt kérdezte, miért lőtt kétszer is Molnárra, a vádlott így felelt:

„A biztonság kedvéért.”

Az említett pénzt egyébként nem találták meg – legalábbis Marček ezt mondja –, csak kétezer eurót vittek el a házból. Ha „csak” a pénz megszerzése volt a céljuk – és ezt az áldozat, Molnár Péter nővére erősen kétli –, a rablógyilkosság katasztrofálisan sült el.

A nagymácsédi Babetta hihetetlen története

Míg Miroslav Marček részletes beismerős vallomást tett a bíróság előtt, unokatestvére – és feltételezett bűntársa – Szabó Tamás olyan történetekkel védekezett az ellene felhozott vádak ellen, hogy még az is csoda, ha azokat ő maga elhiszi.

Szabó Tamás

Bár Szabó azt nem tagadja, hogy Andruskó valóban közvetített nekik egy megbízást, ami egy újságíró megfegyelmezéséről szólt, azonban szerinte szó sem volt gyilkosságról, a célszemélyt csak „fel kelett pofozni”. Sőt, Szabó hangsúlyozta, ő nem vállalta ezt, de Marček belement a dologba. Ekkor derült ki, hogy Kuciak nagymácsédi.

„Amint Marček elfogadta a feladatot, Andruskó adott két telefont, hogy ha mennénk megverni az újságírót, azokat használjuk. Amikor Marček megtudta, hol lakik Kuciak, rögtön mondtam, hogy én már voltam abban a faluban, Babettát mentem oda venni”

– vallott Szabó Tamás. Mint elmondta, pár nappal azelőtt Szereden volt egy horgászboltban, majd amikor hazafelé tartott, egy roma férfit látott meg az út mentén, aki egy Babetta motorbiciklit tolt. Megállt mellette, és azt kérdezte, nem adja-e el a motort, de a gép nem volt eladó. A férfi viszont azt mondta neki, ha Babettára van szüksége, menjen el másnap Nagymácsédra, és várjon rá a kocsmánál, visz neki egy Babettát.

„Másnap odamentünk Marčekkal a kocsmához, amit a roma mondott, de nem volt ott semmi. És ha már ott voltunk, Marček mondta, nézzük meg, hol lakik az újságíró. Aztán elmentünk autóval Kuciak háza előtt, oda és vissza” – jelentette ki Szabó, aki úgy emlékszik, kétszer ment el a nagymácsédi kocsmához a Babettáért, de nem járt sikerrel.

Szabó a gyilkosság estéjére is emlékszik, csak kicsit máshogy, mint az unokatestvére.

„Aznap este nem tudtam begyújtani az autómat, hideg volt. Apám autóját vittem el, elmentem Marčekhoz, felvettem őt, és indultunk Nagymácsédra. Amikor odaértünk, ha jól emlékszem, vipera is volt nála, kérdeztem tőle, minek az neki. Ő meg azt mondta, hogy úgy tudja, Kuciak bokszoló volt. Én erre azt feleltem, ha így van, akkor kapsz a picsádra és annyi”

– ismertette emlékeit Szabó, aki elmondása szerint meg volt győződve arról, hogy Marček csak megverni akarja az újságírót. Kirakta hát unokatestvérét Nagymácsédon. Abban állapodtak meg, hogy Marček csak megcsörgeti őt, ha mehet érte.

„Autóztam, voltam Szereden, Diószegen, aztán egy idő múlva csörgött a telefon, és visszamentem oda, ahol kitettem őt. (...) Beült, és azt mondta, hogy amikor bement az udvarra, és benézett a ház ablakán, két embert látott bent, akik halottak voltak. Mondtam neki, hogy jobb volna ezt jelenteni a rendőrségen, de ő ellenkezett”

– mondja Szabó Tamás.

Szabó Tamás

A vádlott a gútai Molnár-gyilkosságról is beszélt, de csak nagyon szűkszavúan. Hangsúlyozta, hogy neki semmi köze ahhoz a bűncselekményhez, Marček vallomásával kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy abból semmi sem igaz, és nem is érti, unokatestvére miért találta ki az egészet.

Azt ugyan elismerte, hogy horgász barátjától szerzett egy régi fegyvert Marčeknak, de hogy mi lett a pisztoly sorsa, arról fogalma sincs.

Ezen a ponton Szabó megtagadta a további vallomástételt, és sem Kuciak-, sem pedig a gútai gyilkosság kapcsán nem volt hajlandó válaszolni az ügyészség, a bíróság, az ügyvédek és a károsultak kérdéseire.

Csiki-csuki állapot

Alena Zsuzsová, aki a vádirat szerint megrendelte Andruskó Zoltánnál a Kuciak-gyilkosságot, kikötötte, hogy csak Andruskó meghallgatását követően hajlandó teljes körű vallomást tenni, így ezúttal csak a Kočnerrel ápolt viszonyát taglalta.

Alena Zsuzsová

„A mi kapcsolatunk eleinte egy kötetlen flört volt, aztán csiki-csuki játék, és amikor elmagyaráztuk egymásnak, hogy miért viselkedtünk úgy, ahogy, és hogy ki miként tesztelgette a másikat, elismerte, hogy nem vagyok aranyásó, én pedig bebizonyítottam, hogy nem is leszek az. Ezután nagyon jó barátok lettünk" – írta körül a maffiafőnök szerepében tetszelgő üzletemberrel kialakított kapcsolatát a komáromi nő. Tinédzser lányának aztán 2014-ben Kočner lett a keresztapja.

Zsuzsová teljes mértékben elutasította a vádakat, és azt mondta, be is fogja bizonyítani az eljárás során, hogy ártatlan.

„Andruskótól soha nem rendeltem semmit, csak pizzát, medencetisztítást, és anyám szobájának a felújítását”

– szögezte le Alena Zsuzsová, azonban tartotta magát ahhoz, hogy csak Andruskó kihallgatását követően lesz hajlandó kitálalni az igazságáról.

A nő hozzátette, nem tudja elképzelni, hogy Kočner valaha bárkinek is ártana, majd Szabóhoz hasonlóan ő sem volt hajlandó kérdésekre válaszolni.

Marián Kočner

Ezt követően Kočner tehetett vallomást, ám az ő megnyilvánulása még rövidebbre sikeredett, mint barátnőjé beszéde.

A neki felrótt tiltott fegyverkezés vádjával kapcsolatban csak annyit mondott, hogy a házkutatás során otthonában talált töltényeket még a sorkatonai szolgálata során szerezte, és onnan vitte haza őket – amit nagyon sajnál.

A Kuciak-gyilkossághoz – amit neki kellett megrendelnie, és amit ő fizetett ki – pedig csak ennyit fűzött:

„Ami ezt a vádpontot illeti, nekem és a védőmnek is fenntartásaink vannak a váddal szemben. Így ezzel az üggyel kapcsolatban nem kívánok vallomást tenni, csak a későbbiekben bemutatásra kerülő bizonyítékok kapcsán fogok nyilatkozni.”

A büntetőper január 14-én és 15-én folytatódik a bazini Specializált Büntetőbíróságon.

(Barak Dávid)