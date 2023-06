Zsarolás miatt vonnák felelősségre a Fontána merénylőjét, de az égiek nem így akarják

Már közel négy éve húzódik a dunaszerdahelyi tízes gyilkossággal is gyanúsított Bodoky Károly zsarolási ügye a Nagyszombati Járásbíróságon. A vád szerint Bodoky - aki Sátor Lajos egykori maffiavezér egyik legközelebbi embere volt - a dunaszerdahelyi maffia két tagját, Kádár Krisztiánt és Zakál Ferencet zsarolta meg Sátor halála után. Az ügy károsultjai viszont azóta már meggondolták magukat, a bíróság pedig képtelen pontot tenni az ügy végére - sőt, azt valószínűleg újra kell tárgyalnia.

Bodoky Károly (középen, símaszk nélkül) kommandósok gyűrűjében a tízes gyilkosság rekonstrukciójának napján 2022. június 9-én Dunaszerdahelyen - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotó: Paraméter)

Bodoky Károly 2021 októbere óta van előzetes letartóztatásban Magyarországon, ahol az 1999-es Döcher-gyilkossággal gyanúsítják. Az ezredforduló előtti bűnügy szorosan összefügg a dunaszerdahelyi Fontána étteremben 1999-ben elkövetett tízes gyilkossággal - amivel kapcsolatban pedig Szlovákiában folyik büntetőeljárás Bodoky ellen.

A rimaszombati származású férfi két említett büntetőügye azonban jelenleg még csak előkészítői szakaszban van, bírósági vádemelés ezek kapcsán egyelőre nem történt. Nem úgy, mint egy 2010-es zsarolással kapcsolatban, amellyel már majdnem négy éve vádolja Bodokyt a Nagyszombati Járásbíróság, sikertelenül. Az ügy legújabb felvonására csütörtökön (június 22.) került volna sor, ám a bírósági tárgyalás végül meghiúsult.

Még a COVID előtt kezdődött

A szóban forgó bírósági eljárás története egész a COVID előtti időkig, 2019 októberéig nyúlik vissza, a Nagyszombati Járásbíróság akkor emelt vádat zsarolás miatt Bodoky ellen. A perirat szerint Sátor Lajos 2010. decemberi halálát követően a vádlott 360 ezer eurót próbált meg kizsarolni a Sátor-féle maffia két tagjától, a dunaszerdahelyi Kádár Krisztiántól és a csicsói Zakál Ferenctől. A rendőrségi nyomozás szerint azzal fenyegette őket, hogy végez velük és családjukkal, ha nem kapja meg a pénzt.

A fenyegetés után Kádár adott is neki 40 ezer eurót, ám nem sokkal később Bodoky újra jelentkezett: telefonon keresztül halálosan megfenyegette Kádár feleségét, illetve akkoriban valaki megpróbálta megmérgezni Zakálék kutyáit - amit a vád szintén Bodokynak tulajdonít.

„Hogy tehettem volna ezt, amikor ők egy hírhedt bandába tartoztak? Nem vagyok agresszív természetű, sosem ítéltek el erőszakos bűncselekményért“

- védekezett majdnem négy évvel ezelőtt Bodoky a Nagyszombati Járásbíróságon, akkor még szabad emberként. Később aztán bebizonyosodott, hogy bár korábban valóban nem volt elítélve erőszakos bűncselekményekért, gyilkosságokban azért részt vett. Legalábbis erre utal a 2022 óta tartó együttműködése a magyar és a szlovák hatóságokkal.

Ráadásul nemcsak a vádlott vallja magát ártatlannak, egy 2019-es kihallgatáson már az egyik károsult, Kádár Krisztián is arról beszélt, hogy ma már nem nevezné zsarolásnak az ügyet.

„Félreértés lehetett az egész. Akkor másként láttam a helyzetet, mint ma“

- mondta 2019-ben Kádár, aki csupán Bodoky akkori drogproblémáinak tulajdonítja a történteket.

Bodoky Károly (középen, hatástalanított gépfegyverrel a kezében) kommandósok gyűrűjében a tízes gyilkosság rekonstrukciójának napján 2022. június 9-én Dunaszerdahelyen (Fotó: Paraméter)

Jött a világjárvány, elment a bíró

A zsarolással kapcsolatban 2019-ben a Michal Eliaš vezette szenátus emelt vádat Bodoky ellen. Eliaš volt egyébként az a bíró, aki - szintén a Nagyszombati Járásbíróságon - felmentette Horváth Lehelt és fiát a Horváth felesége ellen elkövetett gyilkossági kísérlet vádja alól. 2020-ban Bodoky több tárgyalását is el kellett napolni, majd Eliáš távozott a járásbíróságról, és a Trencséni Kerületi Bíróságon helyezkedett el.

Ha egy már folyamatban lévő ügyet új bírónak kell tárgyalnia, akkor két lehetőség létezik. Ha a vádlott beleegyezik abba, hogy a már korábban lefolytatott bizonyítást nem kell megismételni, akkor ott folytatódhat a per, ahol az a korábbi bíróval abbamaradt. Ha azonban a vádlott ebbe nem egyezik bele - ehhez indoklás nélküli joga van -, akkor az egész bírósági eljárást újra kell kezdeni, és újra be kell idézni minden, korábban már kihallgatott tanút.

A Nagyszombati Járásbíróság képernyőjén a budapesti nyomozási bíró látható, a felső sarokban lévő kis képen pedig - őrökkel az oldalán - Bodoky Károly (Fotó: Paraméter)

Rossz címre küldték az ügyvédet

Michal Eliaš bíró távozása után folyamatban lévő ügyeit nagyszombati kollégái között kellett szétosztani, Bodoky zsarolása pedig a Natália Slivenská vezette szenátushoz kerül. A bírónő csütörtökön (június 22.) vette volna át az ügyet, ám végül arra kényszerült, hogy elnapolja a tárgyalást.

A Magyarországon előzetesben lévő Bodokyt távmeghallgatás útján, a Budai Központi Kerületi Bíróságról kapcsolták a nagyszombati tárgyalóterembe, ám a magyarországi nyomozási bíró közölte: Bodoky ügyvédje nem jelent meg a budapesti helyszínen.

Natália Slivenská bírónő ekkor felhívta telefonon az ügyvédet, aki közölte: a Budai Központi Kerületi Bíróság egy másik épületénél, a Budakeszi úton tartózkodik, mert oda kapta az idézést. Hogy ő ment-e rossz helyre, vagy pedig Bodokyt szállították-e a nem megfelelő helyszínre, az nem derült ki. A védőügyvédnek felajánlották, menjen át a tartózkodási helyétől maximum félórás autóútra lévő másik bíróságra, a II. kerületi Fő utcára, ahol védence tartózkodik, ő azonban ezt nem vállalta, és ragaszkodott ahhoz, hogy a félreértés miatt a bíróság napolja el a tárgyalást.

Így pedig a távmeghallgatás véget ért, és a Nagyszombati Járásbíróság abban állapodott meg a Budai Központi Kerületi Bírósággal, hogy október végén kerül sor a következő tárgyalási napra. Akkor derül majd ki az is, hogy az elejétől kell-e kezdeni a már most is közel négy éve tartó eljárást.

(Barak Dávid)