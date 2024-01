Zsíros álláshoz jutott Huliak élettársa, a korábbi államtitkár magyarázatot vár

Eva Pšídová, Rudolf Huliak (SNS-jelölt) élettársa lett az Állami Természetvédelmi Hivatal (ŠOP) igazgatóságának hivatalvezetője - hívta fel a figyelmet a környezetvédelmi minisztérium korábbi államtitkára, Michal Kiča a Facebook-oldalán.

Rudolf Huliak (TASR)

Kiča szerint a ŠOP jelenlegi igazgatójának, Štefan Kyseľnek meg kéne magyaráznia, hogy hogyan is került Pšídová egy ilyen magas pozícióba. Maga Kyseľ is SNS-es politikusnak tekinthető, a legutóbbi parlamenti választásokon indult a párt listáján is.

A korábbi államtitkár állítja, Pšídová ezelőtt nem dolgozott a hivatalnak. Kiča magyarázatot vár Eva Pšídová felvételének módjáról.

(FB)