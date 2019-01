Zsuzsovát megint kihallgatják – segíthetett Bašternáknak bizonyítékokat eltüntetni!

A Denník N írta meg szombaton, hogy Alena Zsuzsová és Marián Kočner kapcsolata túlnőhet a Kuciak-gyilkosságon, egészen a Ladislav Bašternák cége által épített Bonaparte ingatlanig nyúlhat, amelyben Robert Fico lakik.

Andruskó a lap szerint azt vallotta, hogy Zsuzsová a múltban arra kérte őt fel, hogy segítsen neki eltüntetni a Real Forum Invest nevű társaság nyomait. A cég mögött Ladislav Bašternák, Ivan Piterka és Stanislav Plutko áll. Ez a cég volt az, amely felépítette a Bonaparte villát, a rendőrség pedig annak kapcsán máig nyomozást vezet adócsalás gyanújával. És ez az a cég, amely a Dunaszerdahelyhez közeli Solymoskarcsára, egy árverésre bocsátott romos házba helyezte át székhelyét, miután a rendőrség elkezdett nyomozni az ügyében 2016 októberében.

Andruskó azt vallotta, hogy ő egy strómant vagy is "fehér lovat" szerzett a cégnek Magyarországról, bizonyos Mészáros József Pált, aki szintén odaköltözött az említett házba. Ez a momentum azért fontos, mivel a rendőrség a magyarországi ügyvezető miatt nem tudott hozzájutni a cég számviteléhez.

Most viszont ez is megváltozhat, ugyanis

a Denník N szerint a rendőrség a Marian Kočnernél tartott házkutatások során lefoglalták több olyan cég könyvelését is, amelyekről a képviselőik korábban azt mondták, hogy azok már nem is léteznek.

Bašternák egyébként már évekkel korábban, 2013-ban leadta a cégét, ekkor tűnt fel amögött egy bizonyos Karol Blaha, illetve egy thaiföldi illető. Bašternák a Denník N Bonapartéval kapcsolatos kérdésére azt írta válaszában, hogy a nevezett személyeket nem ismeri, csak Kočnert, de egyikükkel sem intézett semmit a Bonaparte kapcsán.

"A rendőrség rendelkezik operatív információkkal olyan személyekről, akik nemcsak Bonapartével összefüggő adózással kapcsolatos, de a legsúlyosabb erőszakos bűncselekményekben is részt vehettek. Ezek az információk annak a nyomozónak a rendelkezésére is állnak, aki a Bonaparte építésével foglalkozik" - szögezte le Michal Slivka rendőrszóvivő.

Egyelőre tehát nem gyanúsították meg Ladislav Bašternákot a Bonaparte építésének háttere kapcsán, egy másik adócsalási ügyben viszont beismerő vallomást tett. A pozsonyi Five Star Residence-ben lévő lakások kétes átruházásai kapcsán kétmillió eurónyi adót igényelt vissza törvénytelenül. A tavalyi év végén ezt a bíróság előtt elismerte és kifizette a pénzt. Beismerő vallomásáért cserébe feltételes szabadságvesztést szeretett volna, de öt év letöltendőt kapott. Az ügyész, Marián Varga azt is javasolta, hogy az állam foglalja le a vagyonát, ezt azonban a bíróság elutasította. Az ítélet ellen mind Bašternák, mind az ügyész fellebbezést nyújtott be.

A tárgyalás előtt Bašternák elkezdte a vagyonát rokonaira átíratni, egyetlen lakást kivéve, amelyben Robert Fico lakik.

