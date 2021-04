Zuzana Čaputová szerint enyhíteni kellene a látogatási renden a szociális intézetekben is

Át kellene értékelni a látogatási rendet a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézetekben, figyelmeztetett Zuzana Čaputová államfő. Ez ügyben levelet küldött Eduard Heger kormányfőnek, Milan Krajniak munka-, szociális és családügyi miniszternek, valamint Vladimír Lengvarský egészségügy-miniszternek.

A levélben az államfő felhívja a kormányfő és a miniszterek figyelmét, hogy "az idősebb polgártársaink kitüntetett figyelmet igényelnek". Az elnök asszony az óvintézkedések enyhítésével összefüggésben azt kéri, hogy a döntéshozók fontolják meg a szociális intézetek látogatási rendjét érintő lazítást is. A javaslat szerint az enyhítés azokra vonatkozna, akik már megkapták mindkét adag oltóanyagot, és a látogatások során be kellene tartani a szigorú higiéniai előírásokat is.

A szociális intézetek ügyfelei hosszú hónapokat töltöttek elzárva, mutatott rá Čaputová.

"Ők és a hozzátartozóik is nagyon várják a látogatások mielőbbi engedélyezését, hiszen ezek pozitív hatással vannak a közérzetükre és a lelki egészségükre"

- fűzte hozzá.

Információi szerint a szociális intézetek egymásnak ellentmondó üzeneteket kapnak az egészségügyi és a munkaügyi minisztériumtól. Čaputová ezért úgy véli, a COVID automata legközelebbi frissítése megfelelő alkalom, hogy az egyes tárcák összehangolják a kommunikációjukat, elsősorban a szociális intézetekben lakó idősek helyzetének javítása érdekében.

