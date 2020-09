Zuzana Čaputová tisztelgett a holokauszt áldozatai előtt

Minden nap ébernek és figyelmesnek kell lennünk, hogy mielőbb tudatosíthassuk, mit is jelentenek a holokauszt tagadásáról szóló kijelentések és eszmefuttatások, vagy azok, amelyek más emberek és embercsoportok jogait vonják kétségbe.

Fotó: TASR

Ezt Zuzana Čaputová államfő közölte szerdán, a holokauszt és a rasszista erőszak áldozatainak napja alkalmából. Az államfő részt vett a pozsonyi zsidó temetőben tartott megemlékezésen, ahol ő is köveket helyezett Alfréd Wetzler sírjára.

Az államfő szerint a történelmi események többek között arra figyelmeztetnek bennünket, hogy az antiszemitizmus vagy a lakosság egy csoportjának a jogfosztása nem egyik napról a másikra következik be. „Ez egy fokozatos, lassú propagandatevékenység, téves információk terjesztésének az eredménye, és erre nagyon oda kell figyelnünk. Ezzel ma is szembe kell néznünk, ezért még fontosabb a neveléssel és oktatással kapcsolatos elvárásaink növelése, de az is, hogy felnőttként jobban tudatosítsuk a tényeket. Erre figyelmeztet a múltunk, amely továbbra is velünk él” – állapította meg az államfő.

A Zsidó kódex kiadása az államfő szerint „hatalmas történelmi csapás volt”. Rámutatott, hogy Szlovákiából több tízezer zsidót transzportáltak koncentrációs táborokba. Ami a toleranciát illeti, szerinte még mindig van mit tanulniuk a szlovákoknak.

„A holokausztra nem csak ezen a napon emlékezünk, sajnos, ez az identitásunk részét képezi. Megtiszteltetés, hogy az elnök asszony eljött, és tiszteletét fejezte ki azok iránt, akiknek azért kellett meghalniuk, mert Szlovákiában zsidóként jöttek a világra”

– közölte Tomáš Stern, a Pozsonyi Zsidó Hitközség elnöke. Megjegyezte: a közösségi oldalakon például még ma is találunk olyan kijelentéseket, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a második világháború idején kiadott sajtóban megjelent mondatokra.

Szeptember 9-én van 79 éve, hogy az Első Szlovák Köztársaság (1939-1945) kormánya kiadta a 198/1941-es számú rendeletet a zsidók jogállásáról – az ún. Zsidó kódexet. Ezért épp szeptember 9-e vált nálunk a holokauszt és a rasszista erőszak áldozatainak emléknapjává.

TASR