Danko látszólag lenyelte a békát, inkább békét akar. Majd eldönti a hogyan továbbot

Mint ismeretes, Robert Fico ma délelőtt hirtelen fenékbe billentette a botrányaitól szabadulni nem tudó SNS-es minisztert.

A parlament elnöke megköszönve Peter Plavčan mukáját, arra hívta fel a figyelmet, hogy el kell gondolkodnia mindenkinek arról, merre haladjon tovább az ország, és azon belül ő is. Mert ahogy mondta, a mai napi csalódása után azt is meg kell fontolnia, hogy egyáltalán a politikában marad-e. Azonban rögtön megnyugtatott mindenkit, az illúzióvesztést csendben túl fogja élni, hogy egy olyan miniszterétől kell megválnia, akit szerinte ártatlanul hurcoltak meg.

Akárhogy is dönt majd a gondolkodási ideje alatt, az biztos, hogy addig is a koalíciós partnereitől elvárja az őszintébb kommunikációt. Hogy ez az elhatározás majd nem jelenti a kormány bukását, azt azzal is érzékeltette kissé kusza okfejtésében, hogy Danko szerint a jövőben el kell kerülni a hasonló helyzeteket, és vissza kell állítani a bizalmat a kormánykoalícióban.

Lesz mit tenni ennek érdekében.

Erre a drámai hangvételű dankoizmusra azt követően került sor, hogy Robert Fico mára józanodott ki és kirúgta az uniós pénzek elherdálásának gyanújába keveredett SNS-es minisztert. Ez a koalíciós körökben is meglepetésként ható seggbe rúgás nyilatkozatra kényszerítette Bugár Bélát is, aki ennek kapcsán az előrehozott választásokat utasította el.

Danko tehát kapitulált, és szófogadóan lecseréli a miniszterét, de láthatóan nehen emészti azt, hogy Fico váratlanul ajtót mutatott Plavčannak. Elvégre nehéz lehet nem elveszteni a fejet, mert a nemzetiek szempontjából tulajdonképpen botrány történt: a kormányfő torkig lett az SNS húzásaival.

Tehát négy nap múlva következhet a folytatásos politikai szappanopera újabb epizódja, addigra Danko esetleg beletörődik abba, hogy szerdán feltörölték velük a talajt. De hétfőig meg is makacsolhatja magát és ellencsapást indíthat, azaz az SNS-t ért "hátbatámadásért" fejében fájdalomdíjat kérhet. Sokan Ján Richter skalpjára célozgatnak, mivel a munkaügyi tárca irányítója sem állt a helyzet magaslatán a galántai nevelőintézetnél tapasztalt botrány kapcsán. Erre a smeres politikus jó időérzékkel nagy hirtelen tegnap vissza is vonta a Čistý deň intézet működési engedélyét, előre menekülve a történetben.

Mozgásban van minden, és a sajtó szempontjából ez jó hír, lőttek az uborkaszezonnak. A kormánykoalíciós macska-egér harc végkifejlete még arrébb van.

(sárp)