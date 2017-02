Jó helyen tüntettek a magyar iskolákért a feltüzelt gútai anyukák?

Engedjétek meg, hogy a világban tomboló nagypolitikai válóságsók (show) kavalkádja közepette és ellenére, ingyen, bérmentve eligazíthassalak benneteket egy olyan, első látásra vicinálsnak (helyiérdekűnek) tetsző ügyben, mint amilyen a komáromi járásbeli Gúta helység oktatási intézményeinek helyzete. Illetve a szóban forgó helyzet fokozódása...

A tragikomikus sztori lényege, hogy a jelenleg Gútán „üzemelő“ kettő, azaz 2 magyar tannyelvű állami önkormányzati alapiskola helyett jövőre valószínűleg csak egy lesz.

Erről szól a minap meghozott, két önálló jogalanyiságú gútai intézmény összevonásáról szóló, bazi nagy vicinális vihart kavaró önkormányzati döntés.

Ennek a döntésnek az egyik vitán felüli oka nem más, mint az, hogy Gútán annak idején két állami önkormányzati iskolát is tele tudtak szülni a magyar anyák, (közvetve persze...), jelenleg viszont már egyáltalán nem.

(El lehetne itt most hülyéskedni azon, ha mostan két iskolát nem tudnak teleszülni a magyar anyák, vajon hogyan lennének képesek teleszülni a Kárpát-medencét. De minek hülyéskedni...)

Menjük is hát tovább:

A szóban forgó alapiskolák összevonásának másik alapvető oka, hogy az egyik iskolába eddig a fehér fajhoz* tartozó magyarok íratták be utódjaikat, a másik iskolába pedig egyre inkább csak a helybeli cigány roma szülők.

Kizárólag azért, mert a fehér fajhoz tartozó magyaroknak a szó szoros és átvitt értelmlében is büdösek a cigány roma gyerekek...

Így történhetett meg, hogy az utóbbi iskolába jövőre, mármint, amelyikbe a cigány roma gyerekek járnak, egyetlen osztályra való elsős sem jön majd össze. Az intézményösszevonás után viszont előfordulhat, hogy keverednek majd a gyermekek... Lehet itt most tiltakozni orrba-szájba, hogy nem is igaz, így meg úgy, izé meg ecet, de teljesen fölösleges. Ilyenek vagyunk mi magyarok (is) és kész...! Fogyunk bár, de azért a minőség megőrzése mindenekfölött. Ha elfogyunk is, a kutyaúristenit neki...!

Ne vetítsünk, ez bizony nem más, mint egy bazi nagy öntökönrúgás. Úgy, ahogy van...

De ez még mind semmi!

Annak ellenére, hogy Gútán két magyar alapiskolát sem voltak képesek fehér fajhoz tartozó magyar gyermekekkel megtölteni a szülők, egyszercsak alapítódott pluszban egy harmadik magyar tannyelvű alapiskola is. Holott természetes igény generálta alapja a fentebb vázolt helyzet miatt semennyi nem lehetett a harmadik iskola alapításának, megtették mégis. Az sem számított, hogy ebben az egyházi iskolában is alig volt eddig diák. Csakhogy mi történt volt tavaly? Ez az egyházi iskola, csiribí-csiribá, talált több mint egy millát (1 000 000)! EURÓBAN! Nem-nem, egyáltalán nem a lottón nyerték azt a tulajdonosok. De még egy habókos, dollármilliárdokkal zsonglőrködő földre szállt arkangyalra, netán Soros Gyuri bácsira sem kell gondolnotok. Merthogy a lé bizony mondom néktek, az anyarországból Magyarországról dőlt keresztény testvéreinkre. Hogy miért is? Hát mert kérték, kérem alássan. A magyar kormánykörök meg eldöntötték, hogy okés, majd leosztották, oszt‘ jónapot...

Mármost, ha van olyan ember (a szóban forgó egyházi iskola tulajdonosain kívül), aki ezek után kételkedik abban, hogy a két állami és önkormányzati pénzen működtetett alapiskola tönkretétele és konkurensének fölhizlalása által nem másból, mint az anyaországi a magyarországi adófizetők pénzéből történik, akkor az ilyen ember csak egy agyhalott lehet. Vagy pártkatona, ami ugyanaz.

Mi is történt tehát valójában? Semmi más, mint az, hogy a hivatalos anyaország Magyarország és felvidéki szlovákiai csicskái pártklientúrája csukott szemmel tökön rúgták a gútai köznépet. Ha pedig nem csukott szemmel tették, még nagyobb gáz.

Kedves felvidéki szlovákiai magyar megélhetési nemzetmentők, identitásőrzők, libsiirtók, trumpisták, putyinisták, ügyeletes intimpisták, a strázsán!

Ennyi volt az elején beígért eligazítás.

Nem várok érte hálát. Annyi bőven elég lesz, ha akad most már legalább egyetlen felvidéki szlovákiai magyar honfitársam, aki hajlandó pár másodpercre belegondolni abba, hogy mi történik körülötte.

És eltöpreng azon is, hogy jó helyen tüntettek-e a magyar iskolákért a feltüzelt gútai anyukák.

--------------------------------

* a nem PC, azaz politikailag egyáltalán nem korrekt kifejezés kifejezetten felnőttoktatási célzatú