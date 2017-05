Jöhetne az ingyenesség a parkolási szabadrablás után!

Ahogy azt megírtuk, Dunaszerdahelytől Léváig ez az egyetlen egészségügyi szolgáltató, amelyik kizárólag a szaktárca felügyelete alá tartozik, ezért a tágabb régiónkban csak az újvári egyetemi kórházat érinti a minisztérium napokban megszellőztetett pénztárcakímélő kezdeményezése.

Tomáš Drucker jelezte, hogy a tárcája hatáskörébe tartozó érintett kórházak számára már készül a miniszteri utasítás, hogy júliusig tegyék lehetővé az ingyenes parkolást ott, ahol a parkolási rendszerbe nem vontak be külsős céget. Decemberig szerinte azon kórházak helyzetét is meg kell oldani, amelyek a parkolási rendszerbe más partnert is bevonzottak.

Ez utóbbi ktegóriába tartozik például az újvári gyógyintézet is. Ennek szóvivője portálunknak elmondta, hogy a kórház szerződése október 22-én jár le a parkolási rendszert üzemeltető O.Z.O.N. kft-vel. Ezt követően már nem hosszabbítják meg a kontraktust – jegyezte meg Ľubica Juríková.

Elnézve az újvári intézet parkolójának árszabását, az ingyenessé tétel nagy megkönnyebbülést jelent majd a látogatók számára. A parkoló cég illetékesei ugyanis nem gatyáztak sokat, amikor a tarifa meghatározásán töprengtek: ugyanis

ha valaki a kórház parkolójában téblábol kocsijával akárcsak 16 percig, akkor az már fél euróval könnyíti meg zsebét. Egyszerűen ennyit kér a rendszer.

Tizenvalahány percnyi idő meg kell a képzeletbeli jòlnevelt unokának, aki mondjuk egy vizsgálatra elszállítja a nagyit az intézethez. Itt a sorompón túljutva egy üres helyet találni, aztán segíteni a maminak kikászálódnia a kocsiból, majd felkísérni a megfelelő emeletre, és aztán lóhalálában visszarohanni a kocsihoz, bizony nem sétagalopp.

Ha ez a manőver 35 percesre nyúlik, mert mondjuk a liftek állandóan foglaltak, ez már konkrétan egy eurót kóstál a parkoló autó gazdájának. Nem csoda, hogy a parkolón túl húzódó Tóth utcán egy összefüggő járműoszlopot alkotnak az ingyen parkoló kocsik.

Ki akar félóránként 50 centet fizetni a pénznyelő rendszernek, amelyik a belvárosi parkolási díjszabásnál is 40 százalékkal drágább? A dunaszerdahelyi kórházi parkolásnak meg egyenesen a duplája. Eldorádó ez a javából az illetékes cég számára. Épp ideje ennek a pénzszivattyúzásnak véget vetni. Elvégre, az ember nem a jó dolgában parkol be a kórház területére.

(sárp)