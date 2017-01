"Laci, ha nem csináltál semmit, miért félsz?"

• A 34 éves M. Lászlót Zsemlye Mária , és K. Ferenc meggyilkolásával vádolja a bíróság. A vádlott mindkét esetben anyagi haszonszerzés céljából végezhetett kegyetlen módon a két nyugdíjas áldozattal, akik mindketten a közelében, a dunaszerdahelyi Észak II-es lakótelepen éltek.

• Az első tárgyaláson, 2016 novemberében a vádlott beismerte, hogy ő végzett K. Ferenccel.

• M. László ugyanakkor tagadja, hogy ő volna Zsemlye Mária gyilkosa, és ebben a vádpontban megtagadta a vallomástételt. Bűnösségére azonban erősen utal, hogy az áldozat lakásában két helyen is megtalálták DNS-ét. Miután 2015. novemberében a rendőrség megkapta a DNS-teszt eredményeit, azonnal őrizetbe vette M. Lászlót, és a zsaruk indítványozták a gyanúsított előzetes letartóztatását. Azt, hogy M. László rács mögé kerüljön, az illetékes ügyész akadályozta meg - úgy vélte, hogy a DNS-bizonyíték nem elegendő, és nem volt hajlandó a bíróság elé terjeszteni a rendőrség indítványát. A gyanúsított szabadlábra került, és alig egy hónappal később meggyilkolta K. Ferencet.

• M. László ellen még egy tárgyi bizonyíték van, egy ezüst nyaklánc, amelyet a vádlott volt barátnőjénél foglaltak le a rendőrök. A meggyilkolt Zsemlye Mária gyerekei, Viliam és Žaneta azt állítják, hogy az ezüst lánc anyjuké volt. A december 7-i tárgyaláson azonban M. László indítványára megjelent egy tanú, bizonyos G. Mónika, aki azt állította, hogy – még jóval a szóban forgó gyilkosság előtt – ő adta ajándékba M. Lászlónak a bizonyos nyakláncot. Az akkori tárgyalás részleteiről itt írtunk .

A 2017. január 10-i tárgyalásra hét tanút idézett be a Nagyszombati Járásbíróság szenátusa.

M. László akkori barátnője

Elsőként M. László volt barátnőjét, Z.-t hallgatta meg a szenátus, aki a Zsemlye Mária meggyilkolását megelőző egy évben ápolt közeli kapcsolatot a vádlottal, együtt is éltek. Z. több érdekes dolgot is elmondott, például azt, hogy M. László legkésőbb 2014 nyara óta személyesen ismerte az áldozatot, néhány nappal a gyilkosság előtt elvitte pár ruháját Zsemlye Máriához, hogy a nő varrja meg azokat. Ekkor ráadásul arról is szó esett, hogy az alkalmi munkákat is vállaló M. László fogja majd kifesteni “Marika” lakását.

A vádlott exe elmondta, hogy M. László elvileg tőle értesült arról, hogy Zsemlye Mária halála kapcsán gyilkosság miatt zajlik nyomozás.

“Elmondtam neki a hírt, ő rendkívül meglepődve azt mondta, el se hiszi, hogy ilyen szörnyűség történt”

– vallotta a nő. A gyilkosság után pár nappal M. László két napra eltűnt, a rendőrök keresték, barátnője pedig nem tudta, hol és miért bújkálhat. Amikor előkerült, Z. szakított vele. Azt is megjegyezte, hogy amikor M. László a rendőrségi kihallgatására várt, akkor már folyamatosan ideges és rémült volt.

Amikor vallomástétel közben az egykori barátnő nem tudott pontos dátumokat és időpontokat felidézni, többször is elmondta, hogy rendkívül kellemetlenül érzi magát, a tanúskodás érzelmileg megviseli.

“Ez nagyon összetett. Próbálják megérteni, hogy együtt éltem egy emberrel, aztán ilyen dolgok történtek, én pedig nem tudom, hogy mit higgyek el és mit ne. Pszichikailag labilis vagyok, mély nyomot hagyott bennem ez az egész”

– mondta a nő, majd arra kérte az ügyészt és a bíróságot, hogy az időpontokat illetően rendőrségi tanúvallomására hagyatkozzanak, amit röviddel a gyilkosság után tett.

“Én nem fogom őt védeni. Ha bűnös, legyen megbüntetve”

– szólt később Z., aki arról is szólt, hogy M. Lászlónak már a gyilkosság előtt is volt egy ezüst nyaklánca, és egy orvosi acélból készült karkötője. Ez az állítása egybecseng az előző tárgyaláson valló tanú állításával.

Az áldozat barátnője

A második meghallgatott tanú Z. édesanyja, I. volt. I.-t a bíróság azért idézte be, mert nagyon jó barátnők voltak az áldozattal, Zsemlye Máriával.

“Olyan szeretetre vágyó nő volt” – idézte fel I. könnyeivel küszködve Zsemlye Mária emlékét. Az idős asszony emlékezett egykori barátnője bizonyos ékszereire, és arra, hogy Zsemlye Máriának volt egy ezüst- vagy acélszínű nyaklánca is.

I. felidézte, hogy amikor kb. egy héttel a gyilkosság után kihallgatták a rendőrségen, a folyosón együtt vártak M. Lászlóval.

“Félt a Laci, és én ott mindjárt megkérdeztem tőle, hogy miért fél, ha nem ő csinálta, hisz én, aki öreg vagyok, nem félek. Ha nem csináltál semmit, mit kell félni a rendőröktől? Azt mondta, hogy volt már rendőrségi ügye, és attól fél, hogy őt fogják gyanúsítani valamivel”

– válaszolta I., majd az ügyész rögtön azt kérdezte tőle, miből ítélte meg, hogy M. László félt.

“Reszketett, tördelte a kezét”

– hangzott a válasz. A vádlott ügyvédjének kérdésére I. egy olyan információt is megosztott a bírósággal, amiről az eljárás során nem esett szó, mégpedig azt, hogy

halála előtt egy-két héttel Zsemlye Mária fenyegető SMS-eket és telefonhívásokat is kapott.

I. ezt onnan tudja, hogy Mária még mutatta is neki ezeket az üzeneteket, melyek tartalmát viszont sajnos már nem tudja felidézni. Az áldozat feltehetően büntetett előéletű lányának egyik barátnőjétől kapta ezeket az üzeneteket, arra azonban nem derült fény, hogy mi váltotta ki a fenyegetőzést.

“A rendőrségen is mondtam, hogy azt a telefont kéne megtalálni”

– mondta két évvel ezelőtti kihallgatásáról I. Az áldozat telefonját egyébként azóta sem találták meg, és amikor a nyomozás korai szakaszában a rendőrség igényelte a híváslista kiadását, az illetékes bíró nem volt hajlandó kiadni az erről szóló végézést – mivel azzal állítólag megsértette volna az áldozat személyiségi jogait…

I. szerint Zsemlye Mária feljelentést akart tenni a fenyegetés miatt, és lakásának zárát is ki akarta cserélni, mivel tudta, hogy az ügyhöz saját lányának – aki a halálát megelőző karácsonyig még vele élt – is köze van fenyegetésekhez.



M. László következő barátnője

A harmadik tanú Zs. volt, aki 2015 nyarától egészen addig volt M. László barátnője, amíg a férfit azév novemberében elvitték a rendőrök. (Ez volt az az időpont, amikor a szakértői vizsgálat alapján bebizonyosodott, hogy M. László DNS-e ott volt Zsemlye Mária lakásán, a zsaruk előzetesbe akarták őt helyezni, ám az ügyész elutasította a rendőrség ezirányú indítványát. M. László egy hónappal ezután végzett K. Ferenccel.)

Zs.-től először azt akartani megtudni az ügyész, hogy M. László beszélt-e neki a Zsemlye Mária ellen elkövetett gyilkosságról. “Nem. Csak azt, hogy gyanúsítják valamivel” – válaszolta könnyezve a fiatal nő.

Mivel Zs. volt az, akinél a rendőrség lefoglalta azt az ezüst nyakláncot, amely a nyomozati iratok szerint Zsemlye Máriáé lehetett, az ügyész és a bíróság főként erről kezdte faggatni a tanút.

Zs. telefonjában meg is mutatott egy fotót, amelyen az ezüst nyakláncot viselte. A láncon – a fotón – volt egy playboynyuszis függő is – ami összecseng az első tárgyaláson elhangzottakkal. Akkor ugyebár a tanú – akitől állítólag korábban M. László a nyakláncot kapta – azt vallotta, hogy azon volt egy playboynyuszis függő is.

Amikor korábban a rendőrségen hallgatták ki, Zs. nem beszélt a playboynyuszis függőről, csak most a bíróságon említette meg ezt. Az ügyész arra is kíváncsi volt, hogy Zs.-hez jutottak-e el információk arról, hogy mi történt az előző tárgyaláson. A nő elmondta, hogy olvasta a Paraméteren cikkünket, amiben a láncról is szó esett.

Miután a bírósági szenátus elnöke megkérdezte Zs.-től, hogy van-e még valamilyen információja az üggyel kapcsolatban, amit sem a rendőrséggel, sem a bírósággal nem osztott meg, és Zs. erre nemmel felelt, tanúvallomása befejeződött.

A szomszédok és a távoli rokon

A következő tanúk az elhunyt Zsemlye Mária szomszédai voltak. A házaspár egy lépcsőházban lakott az áldozattal, vészhelyzet esetére kulcsuk is volt a nő lakásához. Ők voltak azok, akik az esetet jelentették a rendőrségnek – miután a kulcsot használva bementek Zsemlye Mária lakására, mivel a nő már második napja nem adott magáról életjelet, és nem válaszolt hívásaikra.

A lakás bejárati ajtaja zárva volt, a felforgatott lakás látványa fogadta őket, majd az egyik szobában észrevették a földön fekvő áldozatot, és azonnal értesítették a mentőket és a rendőrséget.

A szomszédoknak nem volt tudomásuk arról, hogy a gyilkosságot megelőzően Zsemlye Máriát fenyegette valaki. Az utánuk következő tanú – aki Zsemlye Mária exférjének rokona – sem tudott fenyegetésekről, azt azonban elmondta, hogy Mária egy közösségi oldal csevegőprogramján keresztül panaszkodott lányára, aki “rossz társaságban mozgott”, és pénzt is elvett anyjától.

Visszatér az ezüst lánc

Az utolsó meghallgatott tanú S. Tamás volt, annak a nőnek az élettársa, aki az előző tárgyaláson azt állította, M. László tőle kapta ajándékba még évekkel ezelőtt azt az ezüst láncot, amely végül M. László későbbi barátnőjénél, az imént tanúskodó Zs.-nél kötött ki.

A férfi megerősítette azt, ami élettársa szájából hangzott el az előző tárgyaláson – miszerint M. László a nőtől kapta még jóval Zsemlye Mária meggyilkolása előtt a bizonyítékként felsorakoztatott ezüst nyakláncot.

“Három kis szem és egy nagy, ezek váltakoznak rajta”

– írta le S. Tamás az ezüst nyaklánc dizájnját.

A férfi egyébként a bíróságon egy arany nyakláncot viselt, az ügyész pedig megkérdezte tőle, le tudja-e írni fejből, milyen mintázata van a nyakában lévő láncnak.

“Nem”

– felelte kínos mosolygás közepette a tanú.

A következő bírósági tárgyalásra – melyre négy tanút idézett be a bírói szenátus – február közepén kerül sor a Nagyszombati Járásbíróságon.

