Áfacsökkentés és 100 eurós utalvány minden beoltottnak – így mentené meg a vendéglátóipart a Szövetség

Csütörtökön délelőtt sajtótájékoztatót tartott a három szlovákiai magyar párt egyesülésével létrejött Szövetség, amely a koronavírus-járvány által sújtott vendéglátóipar megsegítése céljából mutatott be javaslatokat.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke szerint az idegenforgalom szenved a leginkább a Covid miatt, ezért ezzel a területtel külön kellene foglalkozni.

„Sajnos azt látjuk, hogy a kormány ezt a területet továbbra is elhanyagolja. Az ügyfelek, a munkáltatók és a munkavállalók részéről is óriási bizonytalanság jellemzi az idegenforgalmat, ezért sokan távoznak és máshol vállalnak munkát”

– mondta Forró.

A Szövetség ezért két megoldási javaslattal áll elő: az első, hogy az áfát ebben az ágazatban csökkentsék 5%-ra.

„Ha megnézzük a környező országokat, akkor láthatjuk, hogy az 5% a jellemző Magyarországon és Ausztriában is, míg Lengyelországban és Csehországban 10% van érvényben. Szlovákiában a 10%-os áfakulcs kizárólag a szálláshelyeket biztosító szolgáltatásokra érvényes, ezáltal az itteni intézmények versenyhátrányban vannak a környező országokhoz képest”

– hívta fel a figyelmet a Szövetség elnöke, aki szerint ez óriási probléma.

Rámutatott, hogy a szektor olyan helyzetben van, hogy sok intézmény a megszűnés határán van, amit azonnali intézkedéssel is orvosolni kellene. Ezért visszatérnek ahhoz a javaslatunkhoz, amivel már tavasszal is éltek: ha valaki kétszer beoltatja magát, az kapjon egy 100 eurós utalványt, amit majd a szlovákiai szállásadó intézményekben használhat fel. Forró szerint ez egy óriási és azonnali segítség lenne az ágazatnak, érvelését pedig az Értéket a Pénzért Intézet kutatási eredményével támasztotta alá, miszerint minden egyes beoltatlan ember 4384 eurójába kerül az országnak. „Ehhez képest a 100 euró töredéknyi összeg” – tette hozzá.

Mózes Szabolcs három konkrét akut problémára hívta fel a figyelmet. Az egyik a Covid-automatát érinti, illetve az ezzel kapcsolatos jogszabályokat, amelyekben sok ellentmondás van, emellett számos intézkedést nehéz betartani. A másik a bizonytalanság: hiányoznak a hosszabb távú foglalások, hiszen senki sem tudja, mi lesz két hét vagy két hónap múlva.

„Az, aki el szeretne utazni karácsonyra vagy húsvétra, az el is fog menni, csak nem itthon, hanem külföldre. Kiviszi a pénzét és az ottani ágazatnak fog segíteni ezzel. Akárcsak az állam, mi is azt mondjuk, hogy az oltás a megoldás, ebben az esetben pedig az államnak kellene egyfajta garanciát adnia arra, hogy aki beoltatja magát, az nyugodtan foglalhasson szállást, amit érvényesíteni tud. Ez egyfajta motiváció is lehet az emberek számára”