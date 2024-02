Akkora a felháborodás a magyar elnök "pedofilsimogató" gesztusa miatt, hogy már arról beszélnek, véget érhet a karrierje

Pénteken délután tüntetések kezdődtek Budapesten a magyar államfő lemondását követelve, miután éppen egy hete kiderült, Novák Katalin szélnek eresztette egy elítélt pedofil segítőtársát. Nagy a felháborodás az ellenzéki térfélen, közben Orbán Viktor sem veszi félvállról az ügyet, és csütörtökön alkotmánymódosítást jelentette be, az elnök ismert tanácsadói meg sorra mondanak le.

Nem csillapodnak a kedélyek Magyarországon, miután múlt pénteken kitudódott, hogy egy pedofil botrányban jogerősen elmarasztalt vádlott esetében Novák Katalin élt a kegyelmi jogkörével. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a magyar államfő még tavaly áprilisban megkegyelmezett a bicskei gyerekotthon egykori igazgatóhelyettesének, aki arra kényszerítette az intézmény akkori igazgatója által szexuálisan zaklatott gyereket, hogy vonja vissza a vallomását. Ráadásul az elnöki határozat szerint a bűnpártoló pszichológusnak nem csak a büntetését nem kell kitöltenie, de más jogkövetkezmények alól is mentesült. Ennek megfelelően például tiszta erkölcsi bizonyítványt kaphat, és akár nyugodtan praktizálhat és dolgozhat gyerekek között is.

A Blikknek tegnap nyilatkozó alkotmányjogász szerint az elnöki kegyelem nem visszavonható, viszont az elvi politikai felelősséget a kormány, konkrétan az igazságügyi miniszter viseli, aki felterjeszti, majd ellenjegyzi azt. Tavaly tavasszal még Varga Judit volt a miniszter, aki ugyan 2023 júliusában távozott a posztjáról, de a Fideszben továbbra is fontos szerepet szánnak neki: a hírek szerint ő lehet a Fidesz-KDNP listavezetője a júniusi európai parlamenti választáson.

A Telex beszámolója szerint pénteken késő délután már pár százan gyülekeztek a belváros szívében a Belügyminisztérium épülete előtt, ahonnan a tervek szerint a köztársasági elnök hivatalához, a Sándor-palotához vonulnak, ahol amúgy este hat órára a Momentum párt hirdetett tüntetést ugyanezzel a céllal.

Miután a botrány kipattant, a fideszes politikusok pár napnyi hallgatása után a magyar kormány részéről csütörtök délután végül maga a miniszterelnök reagált. A közösségi oldalán Orbán Viktor megemlítette, hogy neki is van hat unokája, és ha valaki hozzájuk nyúlna, akkor az első gondolata az lenne, hogy azokat a pedofilokat félbe kellene hasítani, Azt is bejelentette, hogy alkotmánymódosítást kezdeményez a kegyelmi ügy miatt. Ez lehetetlenné tenné, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Az orbáni bejelentéssel szinte egyidőben a magyar államfő Katarba utazott, és az alkotmánymódosításra hivatala annyit reagált: Novák jó szívvel fogja aláírni.

Azonban Orbán lépése ellenére az ügy nem csitul: miközben az ellenzéki pártok a köztársasági elnök lemondását követelik, egy közvélemény-kutató már azt méri, hogy a kegyelem ártott-e Novák Katalin és Varga Judit egykori igazságügyi miniszter népszerűségének. Novák mellől közben egymás után szivárognak el tanácsadói: Gundel Takács Gábor és Lackfi János után Szörényi Levente énekes, zeneszerző is bejelentette, hogy kilép a tanácsadói testületből. A 444 információ szerint Novák Katalin stábja egyébként próbálta magyarázatot adni a kegyelmi döntésre, de Orbán azt nem fogadta el.

Az ügyben megszólalt Török Gábor politikai elemző, aki úgy véli, a köztársasági elnök politikai karrierjének még akkor is vége, „ha ezt egyelőre nem veszi észre, és még akkor is, ha esetleg hivatalban marad”. „A volt igazságügyi miniszter, Varga Judit politikai kára még nem látszik ennyire világosan, de nyilvánvaló, hogy ebben az ügyben ő is roncsolódik. Ha a Fidesz nem akarja, hogy az ügy hónapokra napirenden maradjon, minden bizonnyal még hátrébb kell léptetniük: nem lenne meglepő, ha végül mégsem Varga Judit állna a párt EP-listájának élén” – írta a politológus.

