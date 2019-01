„Ali Ajuška volt a beceneve, nem tudtam, mi a valódi neve” – így a leváltott főügyészhelyettes Zsuzsováról

Arra a kérdésre, hogy Vanek megmarad-e ebben a funkcióban, azt válaszolta, hogy erről még korai lenne beszélni, mivel „JUDr. Vanek most hosszabb szabadságra ment.”

A média korábban arról tájékoztatott, hogy Vanek többször kommunikált Alena Zsuzsovával. A főügyésznek több forrás is megerősítette ezt az információt, Čižnár ezt követően hívta vissza hivatalából a főügyészhelyettest. „Jaromír Čižnár főügyész összeegyeztethetetlennek tartja az efféle tevékenységet a főügyészhelyettesi funkcióval, amely az ügyészségen belül az egyik legmagasabb beosztásnak számít” – közölte január közepén a Főügyészség szóvivője. Alena Zsuzsová az egyike annak a négy gyanúsítottnak, akik ellen Ján Kuciak újságíró és a jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében indult eljárás. A nőt nemrég kapcsolatba hozták a volt ógyallai polgármester, Basternák László meggyilkolásával is, ebben az ügyben is büntetőeljárás folyik ellene.

„Sajnálom. Nagy hibát követtem el, és megfizettem érte. Hiba volt ismeretlen személlyel kommunikálni”

– mondta korábban Vanek a TASR-nek. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy egy ilyen hiba következtében sokéves tisztességes munka eredményei válnak semmivé.

A TASR-nek az igazságszolgáltatás területén dolgozó több forrás is megerősítette, hogy Vanek tisztességesen és szakértelemmel végezte a munkáját. Másfelől viszont úgy vélik, miután megtudta, hogy ki az említett ismeretlen nő, azonnal tájékoztatnia kellett volna erről a felettesét. Ismeretlen személlyel egyáltalán nem lett volna szabad kommunikálnia, hiszen a pozíciójából adódóan több biztonsági ellenőrzésen is átesett, és a biztonsági kockázatokról tájékoztatva volt.

Vanek a távozása előtt megerősítette: 2013-ban egy ismeretlen nő szólította meg őt a Messenger alkalmazáson keresztül. Azt állította, hogy csak néhányszor váltottak pár szót, egyszerű, magánjellegű dolgokról.

„Ali Ajuška volt a beceneve, nem tudtam, mi a valódi vezetékneve, ahogy azt sem, hogy kivel van még kapcsolatban. Személyesen sosem találkoztunk”

– tette hozzá. A Denník N napilap szerint utoljára három nappal Alena Zsuzsová letartóztatása előtt kommunikáltak, azaz 2018. szeptember 28-án.

A Főügyészség az üggyel kapcsolatban leszögezte: Vaneknek nem volt és most sincs köze a Kuciak és Kušnírová meggyilkolása ügyében folyatott nyomozáshoz.

A főügyész 2013. augusztus 8-án nevezte ki Vaneket első számú helyettesévé.



(TASR)