Annyira begurult Matovič, hogy durva dolgok jöttek ki a kormányfő száján

Igor Matovič vasárnap a TV Markíza Na telo című műsorának vendége volt, és mivel a kormányfő csak az adás második felében szerepelt, a kulisszák mögött belehallgathatott abba, ahogy a párttársa, Eduard Heger pénzügyminiszter a Hlas párthoz tartozó Peter Žigával vitatkozik élő adásban. A sorára váró miniszterelnökkel egy légtérben tartózkodott az ellenzéki képviselő asszisztense, aki beszámolt arról, hogy Matovič képtelen volt önuralmat gyakorolni és teljesen kifordult magából.

Fotó: TVNOVINY.sk/Martin Lachkovič

Žiga asszisztense, a főnökét a televízióba elkísérő Maroš Stano a közösségi oldalán számolt be arról, hogy mi történt a színfalak mögött, amíg a kormányfő nem került be az élő adásba. Ahogy az lenni szokott, a stúdió "várótermében" helyet foglaló személyek - köztük Matovič is - egy képernyőn követték, miről vitázik Žiga és Heger. A Smerből a Peter Pellegrini új pártjához szegődött politikus a beszélgetés egyik részében azt tallta mondani, hogy "a tömeges tesztelés a figyelem elterelésére is szolgálhat az emberek elfuserált támogatásáról és a kormányfő hírnevéről". Ennek hallatán a "váróteremben" tartózkodó miniszterelnök kifakadt: "idióta, ez idióta, egy szarházi". Majd Žiga munkatársához fordult Matovič: "Ön vele érkezett ide? Üzenem neki, hogy egy idióta" - mondta a kormányfő Stano szerint.

Ezt követően Matovič idegesen mászkált fel s alá, és tovább hallgatta az ellenzéki honatya szövegelését, aminek során Žiga megkérdőjelezte a beharangozott tesztelés hatékonyságát.

"Hogy nem szégyelli magát az ilyen kotlebás szöveg terjesztése miatt" - mérgelődött a miniszterelnök, akinek aztán

végleg elgurult a gyógyszere, mert hozzátette: az ilyet "falhoz állítani és lelőni" - számol be a színfalak mögötti színjátékről az asszisztens, aki korábban a gazdasági miniszter szóvivőjeként is dolgozott.

Matovič hozzáfordult és megkérdezte tőle, hogy nem szégyelli-e magát amiatt, mert szerinte maffiás pénzért dolgozik. Ez azért sem jogos felvetés - írt a Facebook-oldalán Stano - mert minden képviselői asszisztenst a törvényhozás kasszájából fizetnek. A kérdés felpaprikázta Stano kolléganőjét, aki csak kíváncsiságból látogatott el a Markízába és elképedve hallgatta a kormányfő megjegyzéseit, majd kifakadat: "Nem, nem szégyelljük magunkat. És ön nem szégyelli magát a viselkedése miatt, hiszen ön a miniszterelnök?"

Aztán ezen a ponton véget is ért a kulisszák mögötti verbális perpatvar, mert Matovič befáradt a stúdióba. Stano, aki beismerte, hogy a mérgelődő közjátékot nem rögzítette még megjegyeze, "22 éve foglalkozom a politikával, de ilyen esettel még nem találkoztam".

(topky.sk)