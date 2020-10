Árva után az ország felkészült az országos tesztelésre, még hétfőn eldől, mi lesz belőle

Árva térségében és a Bártfai járásban az általános tesztelés három napos próbafázisában összesen 140 945 személyt teszteltek le, közülük 5594 volt pozitív, ami az összes teszteredmény 3,97 százaléka. Mindenki elégedett, és a döntéshozók most határoznak a hogyan továbbról.

Fotó: tasr

Erről Igor Matovič (OĽANO) kormányfő számolt be egy hétfői sajtótájékoztatón, aki kijelentette, hogy a próbatesztelés igazolta az országos tesztelés indokoltságát.

A miniszterelnök, továbbá Jaroslav Naď védelmi miniszter, Roman Mikulec belügyminiszter és Marek Krajčí egészségügyi tárca vezetője a próbatesztelést rendkívüli sikerként könyvelte el. Egyben megállapították, hogy

felkészültek az országos tesztelésre. Arról, hogy ez megvalósul-e, hétfőn hoz végleges döntést a központi válságstáb.

Naď elmondása szerint közvetlenül a terepen 5063 személy biztosította a tesztelést. Ezalatt további 1700 katona már az országos fázis előkészítésén dolgozott. 444 katonaorvos és 920 önkéntes is részt vett az akcióban. A miniszter mindenkinek köszönetet mondott.

Az egészségügy-miniszter arra kérte az egészségügyi dolgozókat, hogy jelentkezzenek önkéntesnek az országos tesztelésre is. Elmondása szerint jelenleg 20 000 kontaktjuk van, közülük 12 000 fő egészségügyi dolgozó.

A belügyminiszter szerint a próbatesztelés idején alig történt valamilyen incidens vagy rendbontás. A projekt „nagyon pozitív” eredménnyel zárult Ján Mikas tiszti főorvos szerint is. A pozitív teszteredményt produkálókat arra kérte, hogy maradjanak karanténban, figyeljék az egészségi állapotukat, és a tünetek jelentkezése esetén hívják a kezelőorvosukat. A negatív teszteredményt produkálókat felszólította, hogy továbbra is tartsák be az óvintézkedéseket.

Péntektől vasárnapig próbatesztelést tartottak az árvai régió három járásában (Námestovo, Tvrdošín és Dolný Kubín) és a Bártfai (Bardejov) járásban. Az országos koronavírus-tesztelésre két hétvégén, október 30. és november 1., valamint november 6. és november 8. között kerülne sor.

TASR