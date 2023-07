Az ételek, a háború és Fehéroroszország is szóba került Ódor és Zelenszkij közös találkozóján

Ódor Lajos is támogatja Ukrajna felvételét a NATO-ba, ahogy az ország uniós csatlakozását sem ellenzi - jelentette ki Szlovákia magyar miniszterelnöke azután, hogy találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Egyébként Zuzana Čaputová is hasonlót nyilatkozott nemrég.

Ódor elmondása szerint a Zelenszkijjel való beszélgetés során szóba került a háború jelenlegi állása, a Fehéroroszország irányából induló lehetséges veszélyek is téma volt, de a közelgő NATO-csúcs is szóba került. Az utóbbi kapcsán a miniszterelnök megjegyezte támogatja Ukrajna felvételét a NATO-ba, ahogy az Európai Unióba is.

Ódor szerint nem valószínű, hogy Ukrajna jelenlegi állapotában felvételt nyer a NATO-ba, viszont az országnak szüksége van bizonyos garanciákra, hogy ez a jövőben meg fog történni.

A kormányfő megjegyezte, az ételek és az Ukrajnában uralkodó hangulat is szóba került.

A sajtótájékoztató során Ódor újra odaszúrt Robert Ficonak. A Smer-SD elnöke nemrég azt nyilatkozta, hogy Ukrajna NATO-tagsága ellentétes Szlovákia nemzeti érdekeivel.

„Ukrajna nem tagja a NATO-nak. Nagyon fontos, hogy Ukrajnának biztonsági garanciákat adjunk keletről és nyugatról egyaránt. De nagyon fontos, hogy legyen némi hasadék a NATO és az Orosz Föderáció között. Ezt a hasadékot Ukrajnának kell képeznie, függetlennek, szuverénnek, mindennel együtt, ami hozzá tartozik” – jelentette ki Fico az egyik sajtótájékoztatóján.

Ódor ennek kapcsán megjegyezte, hogy ha az emlékezete nem csal, akkor még 2008-ban döntött úgy a NATO, hogy Ukrajna a szövetség része lesz.

"Akkoriban Fico úr volt hatalmon, így az ő közreműködésével jöhetett ez létre, és ezért őszintén köszönöm neki."

- mondta a kormányfő.



