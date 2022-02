Azt üzenik az oroszok, szabadon távozhatnak a kijeviek, és hogy övék az egész ukrán légtér

Ezt persze készpénznek nem kell venni, mindenesetre lehet lamentálni azon, hogy miért is üzen ilyen módon az orosz védelmi minisztérium.

Fotó: AP/TASR

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint átvették az uralmat az ukrán légtér felett - tájékoztatott az AFP hírügynökségre hivatkozva a TASR. Azzal vádolták meg az ukrán vezetést, hogy pajzsként használják a kijevi polgárokat, miközben ők meg szabad eltávozást biztosítanak számukra egy irányban.

"Minden polgár szabadon elhagyhatja a metropoliszt a Kijev-Vaszilkiv autópályán keresztül. Ez az irány nyitott és biztonságos" - közölte Igor Konasenkov védelmi minisztériumi szóvivő.

Hozzátette, már az orosz légierő ellenőrzi a teljes ukrán légteret. A CNN ugyanakkor ennek kapcsán közölte, nem tudják mi alapján állítja ezt a szóvivő.

Az ukrán vezetés korábban arról tájékoztatott, hogy lassult az oroszok előrehaladása, Kijevnél és Harkovnál is visszaverték őket. Egy katonailag "lakatlan" kisvárost, Berdjanszkot sikerült elfoglalniuk az oroszoknak, akiket az ukránok azzal is megvádoltak, hogy két másik városban is lakóépületet rakétáztak.

(TASR)