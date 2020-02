Bezárt a bazár: mutatjuk az összes téli átigazolást a Fortuna Ligában!

Február 21-én, pénteken Szlovákiában is lezárult a téli átigazolási időszak. Cikkünkben összegezzük, milyen játékosmozgások történtek az elmúlt hetekben.

Nagy volt a nyüzsgés a DAC-nál: a vezetőedző Peter Hyballa mellett olyan játékosok távoztak a Csallóközből, mint Matej Oravec, Kristián Koštrna vagy Connor Ronan, Abdulrahman Taiwo pedig a tavaszt a Karviná csapatánál tölti. Ami az erősítéseket illeti, hárman (Šimić, Schäfer és Balić) is Olaszországból érkeztek kölcsönbe, Lalatović másfél éves szerződést kötött, Fábry a kölcsönszerződését követően végleg a DAC-é lett, az ificsapatból pedig Javro, Boateng és Phillips is csatlakozott a felnőttcsapathoz. Egy valamirevaló csatár azonban továbbra is nagyon hiányzik az együttesből.

A Slovan 6 millió euróért eladta a Sportingnak legjobb játékosát, Andraž Šporart – a szlovén támadó góljai minden bizonnyal hiányoznak majd a tavasz folyamán. Helyére érkezett a Puskás Akadémiától Ezekiel Henty, mégsem ő számít a legnagyobb fogásnak: katari szerződésének lejárta után ifj. Vladimír Weiss igent mondott a Slovannak, így a 30 éves szlovák válogatott labdarúgó a szezon végéig szóló szerződést írt alá a listavezetővel.

A Žilina is télen veszítette el legjobbját – Robert Boženík távozásáról már egy ideje cikkeztek az újságok. Eleinte még a moszkvai CSZKA-t emlegették befutóként, a fiatal válogatott támadó végül Hollandiában, a Feyenoordnál kötött ki.

A hagyományokhoz hűen a Spartak Trnava újfent lecserélt egy garnitúra játékost, a pénzügyi problémákkal küzdő Senicánál főleg távozók voltak, a Pohronie pedig egy halomnyi kölcsönjátékossal próbálja tavasszal kiharcolni a bennmaradást.



Téli átigazolások a Fortuna Ligában a Transfermarkt.com szerint:

FC DAC 1904

Érkezett:

Dušan Lalatović (21, Radnicki Zrenjanin), Lorenco Šimić (23, Sampdoria – kölcsönbe), Schäfer András (20, Genoa – kölcsönbe), Andrej Fábry (22, FK Jablonec – kölcsön után végleg), Andrija Balić (22, Udinese – kölcsönbe), Stanislav Bilenkyi (21, Zaglebie Sosnowiec – kölcsönből vissza), Alex Javro (17, DAC U19), Ernest Boateng (18, DAC U19), Magyarics Tamás (19, STK Šamorín – kölcsönből vissza), Almási László (20, FC Petržalka – kölcsönből vissza), Ricardo Phillips (18, DAC U19)

Távozott:

Matej Oravec (21, Philadelphia), Kristián Koštrna (26, Dinamo Bukarest), Abdulrahman Taiwo (21, MFK Karviná – kölcsönbe), Magyarics Tamás (19, Bős – kölcsönbe), Stanislav Bilenkyi (21, Rukh Lviv – kölcsönbe), Almási László (20, Ružomberok), Connor Ronan (21, Wolverhampton – kölcsönből vissza)



ŠK Slovan Bratislava

Érkezett:

Alen Ožbolt (23, Lokomotiv Plovdiv), Lucas Lovat (23, Spartak Trnava), Ezekiel Henty (26, Puskás Akadémia), Vladimír Weiss (30, Al Gharafa), Alen Mustafic (20, FK Sarajevo – kölcsönbe), Zan Medveď (20, NK Olimpija), Lukáš Pauschek (27, Slovan B), Boris Cmiljanic (23, Admira Wacker – kölcsönből vissza), Filip Lichy (18, Slovan U19), Dávid Hrnčár (22, Pohronie – kölcsönből)

Távozott:

Andraž Šporar (25, Sporting CP), Guzmics Richárd (32, Mezőkövesd), Denis Potoma (19, Sereď – kölcsönbe), Dávid Hrnčár (22, Zlaté Moravce – kölcsönbe)



MFK Ružomberok

Érkezett:

Almási László (20, DAC), Alex Holub (19, Ružomberok B), Michal Dopater (18, Ružomberok B)

Távozott:

Kristi Qose (24, MFK Karviná), Peter Ďugel (26, Stal Mielec – kölcsönből vissza)



MŠK Žilina

Érkezett:

Dawid Kurminowski (20, Lech Poznan), Miroslav Gono (19, Žilina B), Patrik Ilko (18, Žilina B), Adrian Kaprálik (17, Žilina U19)

Távozott:

Robert Boženík (20, Feyenoord), Iván Díaz (27, Viktoria Plzeň – kölcsönbe), Roland Gerebenits (19, Pohronie – kölcsönbe)



MFK Zemplín Michalovce

Érkezett:

Dimitrios Konstantinidis (25, Aris Saloniki), Šimon Kozák (18, Southampoton U23 – kölcsönbe), Alejandro Mendez Garcia (18, Alcoyano U19), Georgios Neofytidis (19, Olympiakos U19), Maksym Hirnyi (18, Karpaty Lviv II)

Távozott:

Til Mavretic (22, NK Domzale), Lazaros Rota (22, Fortuna Sittard), Pedro Martínez (23, FC Zlín), Josué Luna (18, Costa del Este – kölcsönből vissza), Vadym Chervak (20, Sparta Praha B – kölcsönből vissza), Emre Bekir (21, Alanyaspor – kölcsönből vissza)



ŠKF Iclinic Sereď

Érkezett:

Ľubomír Michalík (36, Slovan Galanta), Senad Jarovic (22, SönderjyskE), Adnan Kanuric (19, Stoke U23), Filip Duranski (28, Sileks), Denis Potoma (19, Slovan – kölcsönbe), Matej Vuk (19, HNK Rijeka – kölcsönbe), Nicolas Sumsky (26, Frydek-Mistek), Aleksandar Vucenovic (22, SKN St. Pölten), Marek Kuzma (31, Dubnica – kölcsönből vissza)

Távozott:

Denis Ventúra (24, Academica Clinceni), Ľubomír Ulrich (31, Spartak Myjava), Abdelaziz Metalsi (25, csapat nélkül), Roko Jureskin (19, Žilina B – kölcsönbe), Nikola Unkovic (20, STK Šamorín – kölcsönbe), Matheus Olavo (25, Lindrina-PR – kölcsönből vissza), Bruno Rapanelli (21, FC Sao Paulo B – kölcsönből vissza), Dejan Iliev (24, Arsenal – kölcsönből vissza)



FC Spartak Trnava

Érkezett:

Malkolm Moenza (26, Dalkurd), Dijan Vukojevic (24, Norrby), Theofanis Tzandaris (26, Panathinaikos), Izuchukwu Anthony (22, Nest-Sotra IL), Yann Michael Yao (22, Paide), Yusuf Bamidele (18, Obazz FC), Štefan Molnár (25, FK Vlčany), Joel Pereira (23, Omonia Nicosia – kölcsönbe), Jakub Krč (22, FK Senica), Ľuboš Kamenár (32, FC Petržalka), Gino van Kessel (26, AS Trenčín – kölcsönből vissza), Petar Orlandic (29, csapat nélkül)

Távozott:

Lucas Lovat (23, Slovan), Kubilay Yilmaz (23, Malatyaspor), Filip Oršula (26, Dinamo Tbilisi), Peter Urminský (20, St. Mirren), Marko Marinkovic (26, Sloboda Tuzla), Petr Bolek (35, MFK Karviná), Kristián Mihálek (19, Pohronie – kölcsönbe), Ivan Mesík (18, Nordsjaelland), Gino van Kessel (26, AS Trenčín), Filip Dangubic (24, Chindia), Emir Halilovic (30, Boluspor), Marko Kelemen (19, Zlaté Morace – kölcsönbe), Joao Diogo (31, Estoril)



FK Senica

Érkezett:

Mário Mihál (18, Senica U19), Dávid Meliš (18, Senica U19), Teodor Kupec (17, Senica U19), Timothy Zmajkovič (17, Senica U19)

Távozott:

Sofian El Moudane (25, Ittihad Tanger), Tomáš Košút (29, UD Sanse), Kwaku Bonsu Osei (19, Caracas FC), Julian Sepulveda (20, Envigado), Jakub Krč (22, Spartak Trnava), Mihovil Klapan (24, Lokomotiv Plovdiv), Frank Castaneda (25, Sheriff Tiraspol), Lovro Cvek (24, Zorya Luhansk), Roberto Dias (31, csapat nélkül), Madison (21, Goiás B – kölcsönből vissza), Luis Ramirez (23, Estudiantes de Caracas), Federico Taborda (31, csapat nélkül), Joao Favaro (27, Ban)



FC Nitra

Érkezett:

Ante Kulis (19, NK Dugopolje), Duje Javorcic (20, SC Amiens B), Daniel (21, Novorizontino – kölcsönbe), Isaac Muleme (27, Viktoria Žižkov – kölcsönbe), Joao Augusto (20, Novorizontino – kölcsönbe), Matúš Mikuš (28, csapat nélkül)

Távozott:

Marek Fábry (21, Dukla Praha), Miloš Šimončič (32, Veľký Lapaš), Matúš Mikuš (28, csapat nélkül)



FC ViOn Zlaté Moravce

Érkezett:

Marko Kelemen (19, Spartak Trnava – kölcsönbe), Mészáros András (23, Pohronie – kölcsönbe), Dávid Hrnčár (22, Slovan – kölcsönbe)

Távozott:

Silvio (25, KF Vllaznia), Shaka Mawuli (21, Spal – kölcsönből vissza), Murilo (20, Sao Bernardo-SP – kölcsönből vissza), Jacy (22, Capivariano FC – kölcsönből vissza), Senad Jarovic (21, SönderjyskE – kölcsönből vissza)



AS Trenčín

Érkezett:

Menno Bergsen (20, FC Eindhoven), Abubakar Ghali (19, MFM FC – kölcsönbe), Steve Kapuadi (21, Inter Bratislava), Gino van Kessel (26, Spartak Trnava), Lukáš Letenay (18, AS Trenčín U19), Marián Pisoja (19, Púchov – kölcsönből vissza), Oleksandr Voytyuk (19, Inter Bratislava – kölcsönből vissza), Dávid Machara (19, Púchov – kölcsönből vissza)

Távozott:

Peter Kleščík (31, 1.FK Příbram), John Neeskens (26, Formentera), Lukáš Skovajsa (25, Dinamo Bukarest), Jovan Pavlovic (19, Rudar Velenje – kölcsönbe), Gino van Kessel (26, Spartak Trnava – kölcsönből vissza), Adam Laczko (22, Slovan B – kölcsönből vissza)



FK Pohronie

Érkezett:

Petr Pavlik (32, Zbrojovka Brno – kölcsönbe), Michal Obročník (28, Chojniczanka), Roland Gerebenits (19, MŠK Žilina – kölcsönbe), Kristián Mihálek (19, Spartak Trnava – kölcsönbe), Peter Chribik (21, Žilina B – kölcsönbe), Ismar Tandir (24, Sigma Olomouc – kölcsönbe), Jacy (22, Capivariano FC – kölcsönbe), Kojo Matic (24, Bős), Matej Luksch (21, České Budejovice – kölcsönbe), Dominik Daniš (18, FK Pohronie U19), Samuel Dovec (18, FK Pohronie U19), Mario Jacko (23, Odeva Lipany – kölcsönből vissza)

Távozott:

Mateusz Zachara (29, Podbrezová), Michal Klec (24, Puszcza Niepolomice), Ján Sojka (29, Rakytovce), Jakub Sedláček (21, Újpest FC), Mészáros András (23, Zlaté Moravce – kölcsönbe), Ján Nosko (31, Banská Bystrica), Martin Vantruba (21, Slavia Praha – kölcsönből vissza), Dávid Kondrlík (22, Bruck/Leitha), Lukáš Tesák (34, visszavonult), Roman Packo (40, visszavonult), Marek Kristián Bartoš (23, Podbrezová – kölcsönből vissza), Mário Jacko (23, csapat nélkül), Dávid Hrnčár (22, Slovan – kölcsönből vissza)



