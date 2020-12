Botrányos sajtótájékoztatón ért véget az MKP, a Híd és az Összefogás tárgyalásainak első fejezete. A nagy kérdés az, hogy milyen lesz a folytatás.

Nem sikerült megegyeznie karácsony előtt az MKP-nak, a Hídnak és az Összefogásnak egy közös párt létrehozásában, és annak programjában, ahogyan ezt nyáron és az ősz folyamán többen is ígérték. Amilyen közel volt kedden délután a megállapodás, olyan messzire kerültek tőle a pártok szerdán délre.

Fotó: Paraméter

Kifelé áll az Összefogás szekerének a rúdja a hárompárti tárgyalásokból. Hivatalosan a Magyar Közösség Pártja (MKP )és a Híd is arról beszél, hogy folytatni akarják a tárgyalást az Összefogással is, de a két párt nem érti az Összefogás legutóbbi lépéseit. Már közel voltak a megegyezéshez, de az utóbbi 24 órában szinte lenullázták a többhavi tárgyalásokat. A Híd és az MKP szerdán este közös állásfoglalást adott ki, amelyben röviden összefoglalták a tárgyalások eredményeit, és kijelentik, hogy a partnerségre törekszenek.

„De ez csak akkor működhet, ha egyik fél sem diktál – írja a két párt a közös közleményében. – Sem a tárgyalások során, sem a létrehozandó közös pártban”.

Mivel úgy látják, hogy szerdán az Összefogás megkérdőjelezte a tárgyalások eredményeit, nyilvánosságra hozták azokat az alapelvet, amelyeket a tárgyaló felek már jóváhagytak. Ezt az írásunk végén tölthetik le. Itt olvashatják rövid interjúnkat Forró Krisztiánnal és Sólymos Lászlóval.

A megegyezéshez közel, majd jött a show

A szeptemberben kezdődött tárgyalássorozat már a vége felé közeledett, a programbizottság már befejezte munkáját, múlt héten csütörtökön a hírek szerint már csak néhány erőmegosztási kérdésben volt nézetkülönbség elsősorban a Híd és az Összefogás között. Ezt akarták áthidalni a kedd délutáni, elnökök részvételével lezajlott megbeszélésen. A tárgyalásokat azonban kedden délután sem sikerült lezárni, és este pedig elmérgesedett a helyzet a Híd és az Összefogás között. Ezt sikerült még tetézni a szerda délelőtti sajtótájékoztatóval, ahol az Összefogás hívatlan vendégként jelent meg, és megpróbálta ellopni a showt.

A vitatott erőmegosztás

A Paraméter információi szerint a gondot az új párt elnökségén belüli erőmegosztás okozza. Abban egyetértettek a pártok, hogy a pártelnököt az MKP adhatja, az országos tanács elnöke pedig a Hídból érkezik majd, amit kompenzáltak egy olyan testülettel, az úgynevezett grémiummal az Összefogás számára, amely egyedüli javaslattevő joggal rendelkezett volna bizonyos fontos, kardinális kérdésekben. „Ilyen például a kormányba való belépés, a listaállítás stb.

Ezekben a kérdésekben a grémium tehetne javaslatot, és ebben azonos mértékben – egyharmad, egyharmad, egyharmad arányban – képviseltetné magát mindhárom párt. Vagyis konszenzussal kellene dönteni, vagy ha nem, akkor is azonos súllyal lenne ott jelen mindenki” – magyarázta Sólymos László, a Híd elnöke.

Az elnökségben viszont a 3(MKP):2(Híd):1(Összefogás) arányt javasolták.

Összefogás: nem az erőviszony a baj, de kevés

Az Összefogás ugyan állítja, hogy neki nem a párton belüli hatalomelosztás a legfontosabb, de ezt az egyhatodos arányt nem fogadták el. A tárgyalás befejezése után a pártok vezetőségei vitatták meg az elért eredményeket, és ekkor a Híd még telefonon tett egy javaslatot az Összefogásnak. „Még az elnökségünk tegnapi ülésén is azt oldottuk, hogy milyen kompromisszumot tudnánk kötni, hogy tovább tudjunk lépni, szó sem volt ultimátumról” – mondta szerdán Sólymos. A pártelnök szerint ő javasolta, hogy bővítsék az elnökséget 5:3:2 arányban, amivel az MKP 50 százalékos aránya megmaradt volna, de a Híd a 2:1-es arányt 3:2-re finomította volna az Összefogás kedvéért.

Bauer Ildikó, Nagy József és Orosz Örs - Összefogás "küldöttsége" a sajtótájékoztatón (Fotó: Paraméter)

Erre azonban már nem kapott választ, ha nem tekintjük válasznak az Összefogásnak azt a Facebook-bejegyzését, amely keményen beleszállt a Hídba, oligarcházva és maffiázva. Szerintük a Híd a NAKA-tól tartva sietteti a tárgyalásokat. „ A sietség fő oka, hogy minél hamarabb, még szerdán közös pártpaktum szülessen, még mielőtt a NAKA bekopogna a Híd volt vagy mostani politikusaihoz és oligarcháihoz” – írta az Összefogás.

Egy rendkívüli sajtótájékoztató története

Ilyen előzmények után került sor a szerdai sajtótájékoztatóra, amelynek már az indulása sem volt sima. Az MKP kedd délután levélben hívta a sajtót a három pártelnök szerdai közös sajtótájékoztatójára, amelyen, ha nem is a teljes megegyezésről, de egy közel kész megállapodásról akarták tájékoztatni a szlovákiai magyarságot. Ezt ígérte már egy hónappal korábban Forró Krisztián, az MKP elnöke, és a karácsonyt tűzte ki a megegyezés dátumának a tárgyalások kezdetekor Sólymos László, a Híd elnöke is.

Háttérinformációk szerint ugyanakkor a sajtótájékoztatót az MKP „elfelejtette” egyeztetni a másik két párttal, ráadásul az éjszaka folyamán az Összefogás FB-bejegyzésének köszönhetően még jobban eldurvult a viszony a Híd és az Összefogás között. Szerdán délelőtt az MKP helyesbített, és új meghívót küldött, amelyben arról írtak, hogy csak két pártelnök, Forró Krisztián és Sólymos László ad majd tájékoztatást.

Az Összefogás a botrányban jó

A sajtótájékoztató előtt néhány perccel azonban megjelent a helyszínen az Összefogás elnöke és elnöksége, néhány aktivistával/párttaggal. Mózes Szabolcs pártelnök a keddi esti meghívót tartotta érvényesnek, és részt akart venni a sajtótájékoztatón. Hívatlan vendégként többször is mikrofonhoz lépett, a szervezők felszólítása ellenére elmondta véleményét.

Forró Krisztián szerint a sajtótájékoztató előtt az Összefogás szerette volna leállítani az egészet, majd miután látták, hogy ez nem lehetséges, kijelentették, hogy akkor botrányt csinálnak.

„Csak gratulálni tudok nekik, ebben tényleg nagyon jók – mondta Forró. – Egyben csalódott vagyok, hogy a közösségünk élő adásban így beszél, tényleg nagyon csalódott vagyok.”

Ő még a keddi tárgyalás után is bízott abban, hogy a három pártelnök ki tud állni a sajtótájékoztatóra, és ismertetni tudja az eredményeket. „Amikor megjelent az az ismert Facebook-bejegyzés, értetlenül álltam előtte, és most sem értem – jelentette ki Forró. – Nagyon bízom benne, hogy ez az Összefogás részéről ez csak időhúzás. És bízom abban is, hogy ez az egyesülés megtörténik.”

Az MKP és a Híd szerint csaknem megegyeztek

Azt nem tudjuk, mit mondott volna el Forró Krisztián és Sólymos László, ha nem jött volna az Összefogás. Ami azonban a sajtótájékoztatón elhangzott, abból az derül ki, hogy nagyon közel jártak már a megállapodáshoz, Forró szerint 95 százalékban megegyeztek. Sólymos László szerint nem igaz, hogy nem volt megállapodás az egyes politikai témákban, ahogyan azt Mózes Szabolcs állította. „Az a munkacsoport, ami a pártprogram kérdéseivel foglalkozott, befejezte a munkáját, letette javaslatát az asztalra” – jelentette ki Sólymos.

Nagyrészt megegyeztek a szerkezeti kérdésekben is, kivéve az új párt elnökségének összetételét. Ezt nem cáfolta az Összefogás sem, képviselőik inkább azt kifogásolták, hogy végleges döntések nem születtek. Forró szerint azonban a végleges döntéseket az MKP szempontjából nem a tárgyalódelegációk hozzák meg, hanem a párt illetékes struktúrái, az országos tanács és a kongresszus. A tárgyalódelegációk által megkötött egyezséget a Híd kongresszusának is jóvá kell hagynia.

Mit akart az Összefogás?

A párt amellett, hogy nem értett egyet a párt egyes szerveiben javasolt erőviszonyokkal, azt is állította, hogy sok tartalmi kérdésben sem született megállapodás, ezért korainak tartotta a nyilvános bejelentést. Szerették volna, ha januárban folytatódnak a megbeszélések. „Van egy csomó dolog, amiben nincs megállapodás” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Mózes Szabolcs. Szerinte ilyen kérdés az erőviszonyok elosztása az új pártban, az új párt neve, az új párt létrehozásának módja megalakítása. Kifogásolta azt is, hogy a programbizottság által elfogadott javaslatokat sem véglegesítették még.

„Elvette a kedvünket, hogy a tárgyalások 80 százaléka arról szólt, hogy a három platform milyen erőviszonyban legyen egymással, pedig mi már kezdetben azt mondtuk, hogy adjuk meg az embereknek a jogot arra, hogy előválasztáson döntsék ezt el, mert mi nem tudunk megegyezni” – mondta Mózes.

Mózes Szabolcs a szerdai sajtótájékoztatón (Fotó: Paraméter)

Forró: az Összefogás is ott volt

Az MKP elnöke szerint egyáltalán nem az volt a tárgyalások célja, hogy egyes politikusokat átmentsenek az új pártba. „A célunk a politikai és társadalmi közösségek egyesítése volt” – jelentette ki Forró.

Szerinte a tárgyalások során felmerült kérdések nagy részében megegyeztek. „Megegyeztünk abban, hogy mi az, ami mentén az új párt működni tud, és az Összefogás ott volt. Beszéltünk arról, hogy mi lesz az új párt neve, két név maradt játékban, ott volt az Összefogás is. Tény és való, hogy végső döntések nincsenek, de az MKP komoly struktúrákon alapuló párt, minden egyes döntéshez az OT vagy a Kongresszus jóváhagyása kell – válaszolt Mózes kifogásaira Forró Krisztián. –

Elmondhatjuk azt is, hogy platformokban képzeljük el az együttműködést, amikor erről döntöttünk, ott volt az Összefogás is. Mindhárom párt ott volt, amikor megegyeztünk, hogy az MKP adja a pártelnököt. Információim szerint semmilyen ultimátum nem hangzott el a tárgyalások során.”

Mi várható?

Forró szerint elkezdődött a tízéves árkok betemetése, ami igenis fontos a magyar közösség számára.

„Nem az a célunk, hogy újabb árkokat ássunk ki, és ezzel valamennyi résztvevőnek tisztában kell lennie – üzent az Összefogásnak Forró.

– Ez azt jelenti, hogy a tárgyalásoknak folytatódniuk kell, és mi partnerek leszünk abban, hogy januárban folytatódjanak.”

Az kiderült, hogy az MKP és a Híd inkább kettesben folytatják a tárgyalásokat azzal, hogy nyitva hagyják az ajtót az Összefogásnak is. Forró ugyan óvatosabban nyilatkozott erről a kérdésről, azt mondta, hogy most valószínűleg a bilaterális tárgyalások időszaka jött el, és tárgyalni fognak a Híddal és az Összefogással is.

Az Összefogás szintén nem utasítja el a tárgyalások folytatását. Mózes Szabolcs pártelnk szerint az MKP elnöke is elmondta, hogy januárban folytatódhatnak a tárgyalások.

„Mi készen állunk a folytatásra” - jelentette ki Mózes,

Bocsánatkérés a választóktól

Sólymos szerint sikerült nagyon félrevinni a tárgyalásokat, amiért elnézést kér a választóktól. „Szétverni valamit nagyon könnyű. Konstruktívan hozzáállni egy témához sokkal nehezebb. Ma ennek lehettünk tanúi, amiért elnézést kell kérnünk” – írta a Facebookon Sólymos.

Forró szintén a Facebookon kért bocsánatot a szerdai események miatt. „Bocsánatot kérek azért, ami ma történt. Úgy érzem, méltatlan, hogy egyenes adásban nem a közösségünk ereje, hanem széthúzása jelent meg. Továbbra is hiszek az egység fontosságban, és mindent meg fogok tenni annak eléréséért” – írta bejegyzésében.

Az Összefogás FB-oldala a kedd esti állapotokat tükrözi, továbbra is a Hidat hergelő, a tárgyalásokkal elégedetlenkedő nyilatkozatuk szerda este az utolsó bejegyzés.

Lajos P. János