Bugár: Orbánnak nagy hatása van a szlovákiai magyar politikára, az MKP-soknak meg megfelel a regionális politika

Hosszú interjút adott Bugár Béla a Hospodárske noviny lapnak, amelyben a politikai életből kivonult expártelnök kifejti véleményét a hazai magyar pártokról, a szlovákiai politikai kultúráról, meg az azt meghatározó Igor Matovičról.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A Híd korábbi vezetője szerint volt arra esély, hogy a Magyar Fórum és a Szövetség összefogjon. A "nyugdíjba" vonult expolitikus úgy véli, ha a szeptemberi választásokkor nem jut be a parlamentbe olyan párt, amelyik a kisebbségek érdekét védelmezi, akkor vége a játéknak. Mert a jövőben már nem lesz erre lehetőség. Hiszen látni azt, hogy a szlovák pártok - az SaS, a PS, esetleg az OĽaNO - is építkezni kezdtek az ország déli részén, ahol keresik az új választóikat. Ha valakivel együtt most nem jut be a parlamentbe a Szövetség, akkor a választóit átveszik mások. Mert egyedül nincs esélye bekerülni a törvényhozásba, mivel a magyar választók is látják a veszekedéseket és a feszültséget, amiről főleg az MKP-s platform tehet.

Nagyon sok magyar választó gondolkodik azon, hogy nem magyar pártra fog szavazni. A másik probléma pedig az lesz, hogy míg a - Szövetségen belüli - platformok előzetesen megegyeztek a Magyar Fórummal való tárgyalás szükségességéről, addig ugyanez nem történt meg Gyimesivel összefüggésben. Az MKP-sok eltökélt szándéka, hogy az OĽaNO-s képviselő felkerüljön a jelöltlistára. Ez pedig a politikusok és a választók további elfordulását idézheti elő.

A magyar erők közti konfliktus Bugár szerint abból ered, hogy míg a Szövetségben az MKP-s platform úgy beszél Orbán Viktorról, mint akit támogatni kell, addig az Összefogás, a Híd, - és a Magyar Fórum is - azt mondja, hogy Orbán nem lehet az, aki diktálja a feltételeket. Ők elutasítják azt a hozzáállást, hogy ha Orbán mond valamit, azt a Szövetség elnöke megismétli. Mert azt el kell ismerni, hogy Orbánnak nagy hatása van a hazai magyar politikára.

Korábban különböző alapítványokon keresztül anyagilag támogatta az MKP-t, vagy különböző csoportokon keresztül hozzájárult a párt kampányához. Így ennek a pártnak elég volt három százalékot szereznie és túlélni a választások közötti időszakot. "Nem számít, hogy nem jutottak be a parlamentbe, nem volt felelősségük.

Vegyük például Berényit. Gépkocsi áll rendelkezésére, megyei alelnök, kap fizetést. Mi kell még neki?" És több ilyen ember van. "Nincs szükségük nagyobb felelősségre. Nekik elég, ha a regionális politikában szerepelnek." Mert ha ez nem így lenne, akkor jobban igyekeznének.

Bugár kitért arra is, mit szól a megbízott szlovák külügyminiszter által korábban mondottakhoz, különös tekintettel arra, hogy Magyarország területi igényeket támaszt Szlovákiával szemben.

Véleménye szerint elítélendő, amit Káčer mondott. "Nem állíthatja, hogy olyan információi és dokumentumai vannak, hogy ha az oroszok nyernének Ukrajnában, Magyarország területi igényeket támasztana. Ezt nem mondhatja. Ha igaz lenne, akkor áruló, ha nem cselekszik." Különben is "észrevettünk volna valami katonai mozgást a magyar határon. És ilyen nincs ott, ami azt jelenti, hogy rossz információi vannak, ami az ő felelőssége, vagy hazudik." Ettől még ébernek kell lenni, "főleg a helyi politikusok Orbán felé tett konkrét lépéseit illetően, de a 21. században senki sem gondolkodhat olyan stílusban, hogy katonai erővel elveszek egy darabot egy szomszédos állam területéből. Meggyőződésem, hogy még a magyar kormány sem gondolkodik így."

Orbán nem katonailag, hanem gazdaságilag, vagy politikusokon keresztül próbálja leuralni a déli területeket, de "ez a mi alkalmatlanságunkról szól." Legfeljebb azoktól a politikusoktól kell tartani, akik arra várnak, hogy Budapestről diktáljanak nekik. Például, hogy mit mondjanak, vagy melyik kormányhoz csatlakozzanak.

Ami Matovičot illeti, ő korábban már jelezte, semmi gondja nincs azzal, ha Gyimesi a Szövetséghez távozna. De ehhez a Szövetségnek azt kellene mondania, hogy nem akar együttműködni a választások után Pellegrinivel. Ha ezt nem mondja ki, Matovič versenytársnak tekinti a Szövetséget.

Ez azt jelenti, hogy Matovič érdeklődik a magyar választók iránt, akiket Gyimesivel vonzana magához.

Bugár úgy véli, hogy a legerősebb kormánypárt képviselője visszaél a kisebbségi témákkal. Még "a szövetségi kormány idején az apjával együtt voltam képviselő", akinek az ügynöklisták miatt le kellett mondania. Az édesapja is magyar kérdésekkel foglalkozott, de a parlamentbe kerüléséig semmilyen magyar ügyben nem vett részt. Ha a kelet-szlovákiai MKP-sokat kérdeznék, ők is ellenzik, hogy Gyimesi csatlakozzon a Szövetséghez. Abban a pillanatban, ahogy Gyimesi felkerül a jelöltlistára, a Szövetség szétesik, a hidasok kiléphetnek a pártból.

A politikából kivonuló Bugár szót ejtette a hazai politikai kultúról is, és elég konkrétan megnevezte, ki a felelős a lehangoló állapotért. "Ki volt az, aki a szónoki emelvény előtt állt és onnan kiabált a szónokra? És nem arról van szó, hogy igaza volt-e vagy nem. De ez nem politikai kultúra. Ez kocsmakultúra. Ezt Matovič hozta be. És a közösségi oldalak is hibásak ebben. Bármit is posztolunk oda, az emberek és a politikusok azt nem ellenőrzik, és álhíreket osztanak meg."

(hnonline/para)