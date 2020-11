Csak ámul az egészségügyi miniszter, annyira elégedett a járványügyi helyzettel

Marek Krajčí egészségügyi miniszter szerint a vírusos helyzet alakulása "nagyon jó".

Ez annak ellenére van így, hogy csütörtökre jelentősen megemelkedett az új fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. A miniszter azt állítja, hogy körülbelül 4 ezer fertőzött lenne, ha nem vágtak volna bele az országos tesztelésbe, így viszont "csupán" 2591 teszteredmény lett pozitív. "Ámulok, pozitív értelemben" - jegyezte meg Krajčí.

A szaktárca irányítója szerint a halálesetek magas száma annak a következménye, hogy a kórházakban most tetőzik a vírus második hullámának legkiugróbb növekménye. A miniszter megjegyezte, aránylag közel vagyunk ahhoz, hogy elérjük az 500-as napi esetszámot, de azt nem részletezte, ez mikor következne be. Ha 500 lesz az úgynevezett csúszó átlag vagy mozgó középérték, akkor a vírus miatti óvintézkedéseket is vissza lehet vonni.

"Elmondhatom, hogy a tesztelés miatt a reprodukciós szám egy alatt van" - árulta el a miniszter. Ez a reprodukciós szám azt fejezi ki, hogy egy fertőzött átlagosan hány másik embernek adja át a fertőzést. Ha tehát egy alá csökkent ez a szám, akkor az azt jelenti, visszaszorulóban a nyavalya. Krajčí ígéretet tett arra, hogy pénteken további részleteket közöl, hogy bebizonyítsa, hogy az országos teszt sikeres volt.

Erről a bűvös 500-asról a kormányfő is beszélt még szerdán, Richard Sulíkkal folytatott pengeváltása kapcsán, amikor a gazdasági miniszterre célozva a miniszterelnök megjegyezte, "szeretném, ha felelős politikushoz, koalíciós partnerhez méltón felállna, és előállna egy megoldással, hogyan csökkentsük le az új fertőzöttek napi esetszámát 500 alá, és ha ez december 1-jéig sikerül, minden megnyithat” – fogalmazott Matovič.

