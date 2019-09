Cséfalvay távozik a Hídból, ahogy azt Bugár meg is jósolta

Ahogy azt Bugár Béla jelezte a szombati kongresszusukat követően, Nagy József után most Cséfalvay Katalin, a parlament külügyi bizottságának elnöke is távozik a Hídból. "A koalíciós szerződés érvényességének lejárta előtt végleg úgy döntöttem, hogy a Híd párttal nem kötöm össze a jövőmet. A párt is és a frakció is sajnos már nem az a platform, ahol teljes értékűen tudtam volna a politikai értékeimet képviselni." - nyilatkozta Cséfalvay, akiről már a nyár elején lehetett tudni, mehetnékje van.

A politikus felajánlotta Bugárnak a külügyi bizottsági tisztségét is, de a pártelnök "továbbra is bizalmat szavazott nekem"- tette hozzá Cséfalvay.

Cséfalvay távozásával a Híd képviselőcsoportjának 11 képviselője marad, miutána múlt héten távozott onnét a párttagsággal nem rendelkező Martin Fedor is. Éppen Fedor lelépésével vesztette el a kormánykoalíció a parlamenti többséget. Most már hivatalosan csak 74 mandátummal rendelkezik a koalíció (Smer-SD 48, SNS 15, Híd 11), de van pár képviselő (Alena Bašistová, Martina Šimkovičová, Rastislav Holúbek és Peter Marček), akik következetesen a kormánypártokkal szavaznak.

TASR