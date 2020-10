Csütörtöktől érvénybe léptek az új intézkedések – mutatjuk, mire kell odafigyelni!

Amellett, hogy csütörtöktől 45 napos veszélyhelyzet lépett életbe Szlovákiában, egyúttal szigorúbb intézkedések is vonatkoznak mától. Mutatjuk, melyek ezek!

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Csütörtöktől újfent korlátozzák a vásárlók létszámát az üzlethelyiségekben – 10 négyzetméterre egy vásárlót számítanak. Kivételt képeznek a gyerekek, illetve az az eset, ha az üzemeltető képes biztosítani és betartatni a vásárlók közti kétméteres távolságot.

Szintén kivételt képeznek a közétkeztetést nyújtó szolgáltatások, amennyiben az üzemeltető képes biztosítani és betartatni a kétméteres távolságot az asztalok között. Sorban álláskor kötelező a legalább kétméteres távolság betartása, kivéve, ha az illető személyek egy háztartásban élnek.

A közétkeztetést nyújtó szolgáltatások, tehát az éttermek, a bárok, kocsmák, szórakozóhelyek maximum 22 óráig tarthatnak nyitva. Csak azok a vendéglátóipari egységek működhetnek, amelyekben a vendégek ülnek. Az étel ablakon való kiadása és az ételkihordás engedélyezett.

A tömegrendezvényeken maximálisan 50 személy vehet részt – beleértve a szervezőket is. Abban az esetben, ha a kulturális vagy sporteseményen a szervező nevében fellépő személyek (résztvevők, sportolók, szervezői csapat) meghaladja az 50 főt, akkor az eseményt meg lehet tartani, de nézők jelenléte nélkül.

A színházi, zenés és egyéb művészi előadásoknál úgy korlátozzák a jegyeladást, hogy a nézőket vagy sakktáblaszerűen helyezzék el a nézőtéren, vagy úgy, hogy minden második sort kihagynak – miközben minden elfoglalt hely mellett egy üresen marad. Ezekben a helyiségekben tilos az étel és ital fogyasztása. A Közegészségügyi Hivatal hozzáteszi, hogy a mozikban a filmvetítéseken maximum 50-en vehetnek részt, az ülésrendet pedig a fent említett módon kell kialakítani.

Sporteseményeken a közönség csak minden második sorban foglalhat helyet. Más tömegrendezvényeken, például iskolázásokon, a jelenlévők között egy helyet ki kell hagyni – kivételt képez az az eset, ha az illetők egy háztartásban élnek.

Minden fizikai és jogi személynek tilos társadalmi eseményeket szervezni, mint például lagzit vagy egyéb ünnepséget, bált, halotti tort, szalagavatót és hasonlókat. Ez alól kivételt azok a tömegrendezvények képeznek, amelyen minden egyes résztevőnek 12 óránál nem régebbi koronavíustesztje van a rendezvény kezdetekor. Az ilyen tömegrendezvényeket jelenteni kell a regionális közegészségügyi hivatalnak legkésőbb 48 órával az esemény előtt, és be kell jelenteni a kezdés pontos idejét és a helyszínt. Amennyiben ezek a feltétételek teljesülnek, ezeken a tömegrendezvényeken lehet fogyasztani ételt és italt is. Egyéb esetekben tilos a tömegrendezvényeken frissítőt biztosítani és fogyasztani is.

A nyilvános tömegrendezvényre való érkezéskor a szervezőknek biztosítaniuk kell, hogy a vendégek betartják a kétméteres távolságot egymás közt. Ez nem vonatkozik az egy háztartásban élő személyekre, élettársakra, a sporttevékenységet végző személyekre, színészekre, a nézőtéren helyet foglaló személyekre, a továbbképzést tartó személyre és a tanítványára, valamint egyéb esetekre, amennyiben a tömegrendezvény jellegéből kifolyólag nem lehet megtartani a kétméteres távolságot.

A tömegrendezvények szervezésének tilalma nem vonatkozik az önkormányzati ülésekre, valamint az olyan ülésekre, amelyek a törvény értelmében kerülnek megrendezésre.

Ami a szájmaszkviselést illeti, csütörtöktől már nemcsak beltéren, hanem kültéren is kötelező azt viselni, amennyiben olyan személy tartózkodik a kétméteres közelünkben, akivel nem élünk egy háztartásban. Arról, hogy kikre vonatkoznak kivételek, ITT írtunk részletesen.



