Donald Trumpot kihallgatják - mutatjuk, hogy miért

A New York-i főügyész hivatalának ügyvédei várhatóan szerdán hallgatják ki Donald Trump korábbi amerikai elnököt vállalatával, a Trump Organization pénzügyeivel kapcsolatban – írja a Telex.hu a CNN-re hivatkozva.

Fotó: TASR/AP

Sűrű héttel néz szembe az ex-amerikai elnök Donald Trump: Hétfőn az FBI kopogtatott az egyik floridai villája ajtaján, egyből el is vittek 15 doboznyi iratot, amelyeket a volt elnök még a felszólítások ellenére sem jutatottt vissza a levéltárba. Ma reggel pedig arról írtunk, hogy Trump többé nem rejtegetheti az adóbevallását, miután a bíróság arra kötelezte, hogy a vállalati iratait nyújtsa át egy képviselői bizottságnak kivizsgálásra.

Most pedig a főügyészség is lecsapott Trumpra, gyorsan be is idézték egy kihallgatásra, ugyanis arra kíváncsiak, hogy a volt elnökhöz tartozó Trump Organization

félrevezette-e a hitelezőket, a biztosítókat és az adóhatóságokat azzal, hogy megtévesztő pénzügyi kimutatásokat adott át nekik.

Trump már reagált az eseményekre a közösségi médiában, azt írta, hogy „ez az Egyesült Államok történetének legnagyobb boszorkányüldözése”, majd egyszerűen "lebanánköztársaságozta" az Amerikai Egyesült Államokat.



(Telex.hu)