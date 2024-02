Egyházgellénél és Dunaszerdahelyen sem hagyták a gazdák, hogy ne vegyék észre őket (Fotók+Videók)

A 63-as főúton Egyházgelle mellett komolyabb fennakadást okoztak a körforgalomban, a Dunaszerdahelyi járásban lezajlott tüntetés másik szárnya pedig elsősorban Dunaszerdahely belvárosának forgalmát változtatta egy rövid időre csúcsideivé.

Fotók: Szilvási Tibor (Egyházgelle & Dunaszerdahely), ill. Szinghoffer Mátyás (Somorja)

A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) és a Szlovák Agrárkamara (SAK) által szervezett csütörtöki fogalomlassító, illetve -blokkoló felvonulás alapvetően az Európai Unió agrártámogatásainak lassú kifizetése, túlbürokratizálása és az ukrajnai mezőgazdasági termékek behozatala ellen irányul, mivel ezek a problémák szerintük gazdaságilag tönkreteszik a hazai gazdákat.

A Dunaszerdahelyi járásban, ahogy fentebb említettük, két szárnya volt a tiltakozásnak, és a traktorok felvonulása ezúttal nem a fővárosban történő eljutást célozta, mint néhány évvel ezelőtt, hanem a gazdák különböző csomópontokon, illetve útszakaszokon igyekeztek felhívni problémáikra figyelmet. Egyházgellénél, a 63-as főúton lévő körforgalomnál, Egyházgelle és Szentmihályfa felől is tucatnyian gyülekeztek, majd kilenc óra tájékán behajtottak a körforgalomba, és lassú haladással, körözéssel tulajdonképpen akadályozták a forgalmat. Az R7-es gyorsforgalmi útról történő kihajtást lényegében teljesen lehetetlenné tették, a gyorsforgalmin több kilométeres kocsisor állt Egyházgellétől, és az oda való felhajtásra is csak Dunaszerdahely felől volt lehetőség. A helyszínen a rendőrök irányították a forgalmat Dunaszerdahely és az R7-es felől is, amikor szükség volt rá, akkor beavatkoztak és terelték a traktorokat, hogy buszok, mentőautó vagy más járművek átjuthassanak.

A forgalomlassító akció másik szárnya a 63-as főút királyfiakarcsai letérőjétől indult, onnan viszont csak mintegy féltucat járművel. Ők - az eredetileg jelzett Karcsai út helyett - az Erdőhátkarcsa melletti felüljárón érkeztek Dunaszerdahely felé, a nagyabonyi letérőnél pedig kb. 15-20 traktor, illetve egyéb mezőgazdasági gép csatlakozott. Így együtt a Pozsonyi úton érkeztek meg a városba, majd a Vasút soron a bősi úti felüljáróig haladtak, onnan pedig a Vajanský utcán keresztül a nagy körforgalomig, végül pedig a Fő utcán a Komáromi útig vissza a 63-as főút, majd Hegyéte irányába.

A megérkezésükkor, illetve a belvárosi haladásukkor készített videónk:

(SzT)